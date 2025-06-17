Разделы

Цифровизация
|

Ученые ВМК МГУ смоделировали движение веществ в организме с учетом детоксикационной функции печени

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали математическую модель, описывающую распространение веществ по сердечно-сосудистой системе человека с учетом детоксикационной функции печени. Работа важна для медицины и фармакологии, где необходимо учитывать, как состояние печени влияет на метаболизм лекарственных препаратов и их выведение из организма. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Модель фокусируется на динамике индоцианина зеленого (ICG) — вещества, применяемого для диагностики состояния печени. Программный комплекс CVSS позволяет численно рассчитывать концентрации вещества в крови и оценивать периоды его полувыведения. Результаты моделирования были проверены на известных данных, включая сценарии трех степеней поражения печени (по шкале Чайлд–Пью: A, B и C) и влияние уровня давления в воротной вене.

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

Александр Хруленко, доцент кафедры вычислительных методов ВМК МГУ: «Наша цель — создать инструмент, который помогает не просто описывать движение вещества в крови, но и предсказывать, как изменится фармакокинетика препаратов при нарушении функции печени. Это особенно важно для планирования лечения пациентов с циррозом или портальной гипертензией».

Результаты исследования особенно перспективны для применения в клиниках, где требуется прогнозировать поведение препаратов у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени, а также для оптимизации хирургических вмешательств, например при портокавальном шунтировании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

С возвращающихся в Россию компаний хотят брать компенсацию за ущерб из-за их бегства

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

Роскадастр создает по всей стране собственные центры информационной безопасности на базе отечественных серверов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще