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РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов

АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее зависимое общество ПАО «Ростелеком») и спутниковый провайдер «Konnect, Россия» (дочерняя компания Eutelsat S.A.) подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает возможность использования спутникового ресурса и инфраструктуры компании Konnect, Россия, первой компании, запустившей в коммерческую эксплуатацию услугу спутниковой связи для подвижных объектов в Ка-диапазоне в России. Такое сотрудничество позволит РТКОММ активно развивать услугу «Морской VSAT» и предлагать спутниковые решения всем российским пользователям, в том числе на морских и речных судах.

Соглашение заключено в целях совершенствования услуг спутниковой связи, в том числе построения и управления сетями с применением современных стандартов и прогрессивных методов. Стороны договорились о постоянном взаимодействии технических специалистов, обмене опытом и повышении их квалификации, а также использовании коммерческой информации в целях, указанных в документе. Договоренности действительны в течение 12 месяцев с момента подписания соглашения.

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