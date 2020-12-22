РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом рекреационные объекты в удаленном районе Краснодарского края

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») применил комплексное решение по обеспечению скоростным спутниковым интернетом одного из инфраструктурных объектов популярного в Краснодарском крае туристического комплекса «Молния-Ямал», расположенного в отдаленном от центра субъекта селе Терзиян Туапсинского района.

База отдыха находится вдали от развитых транспортных коммуникаций и сетей проводной связи. В условиях повышенного спроса на внутренние российские туристические маршруты и объекты рекреационной сферы современные спутниковые решения позволили удовлетворить все потребности персонала базы и отдыхающих в надежном стабильном доступе в интернет.

В рамках контракта РТКОММ организовал на объекте клиента разветвленную сеть связи с точками доступа к спутниковому интернету на скорости до 45 Мбит/с. Благодаря этому обслуживающий персонал туристической базы в селе Терзиян имеет возможность обеспечивать бесперебойное снабжение отдыхающих и поддерживать высокий уровень сервиса, а туристы – оставаться на связи с родными и близкими, узнавать актуальные новости и обмениваться впечатлениями об отдыхе в социальных сетях.

Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «За счет развития рынка внутреннего туризма расширяется и география потребления услуг РТКОММ. Технологические возможности нашей компании все чаще оказываются востребованы там, где отсутствует классическая проводная связь, но в условиях эпидемиологических ограничений, препятствующих выезду за рубеж, динамично растет спрос на объекты внутренней туристической инфраструктуры. Современные спутниковые решения создают для владельцев российского рекреационного бизнеса новые возможности для повышения его эффективности и организации дополнительных конкурентных преимуществ. Практически в любой точке нашей страны мы готовы обеспечить объекты туристической сферы всеми необходимыми телекоммуникационными сервисами – от скоростного спутникового интернета до услуг видеонаблюдения – и обеспечить для них надежную круглосуточную поддержку».