Абоненты Sensat получили возможности гибкого управления интернет-тарифами

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о доступности пользователям услуги скоростного спутникового интернета под торговой маркой Sensat новых тарифных возможностей. С помощью дополнительных опций «Оптимизатор» и «Ускоритель» абоненты Sensat могут самостоятельно настраивать действующие тарифы, повышая при необходимости скорость соединения и получая дополнительный трафик по выгодной цене.

Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «Дополнительные опции «Оптимизатор» и «Ускоритель» специально разработаны для того, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов, проживающих и ведущих бизнес на труднодоступных и удаленных территориях России. Суть наших предложений – в дополнительных возможностях управления скоростью спутникового доступа в интернет и увеличения трафика на выгодных условиях. Абоненты Sensat могут воспользоваться ими в любой момент, когда пожелают и получить именно такие условия доступа в интернет, какие выберут самостоятельно».

В частности, пользователи лимитных тарифных планов Sensat могут рассчитывать на увеличение трафика, включенного в абонентскую плату и получить дополнительные 5 ГБ за 850 руб. в месяц.

Абоненты с доступом в интернет на тарифах с ежедневным распределением трафика могут увеличить его ежедневное количество без ограничения скорости – 3 ГБ единовременно за 660 руб.

За такую же сумму пользователям услуги Sensat, подключенным к безлимитным тарифным планам, предложено сделать скорость доступа максимальной – до 45 Мбит/с и получить дополнительные 3 ГБ трафика.