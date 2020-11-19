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РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

РТКОММ предоставил в пользование «Мегафону» дополнительные спутниковые каналы с высокой пропускной способностью до 500 Мбит/с для реализации проекта «Доступный интернет» на территории Чукотского автономного округа.

Проект «Доступный интернет» на территории Чукотки — часть федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», который регулируется соглашениями, заключенными между операторами связи и правительством Чукотского автономного округа.

«С помощью спутниковых каналов РТКОММ “Мегафон” реализовал комплексный проект, обеспечивший решение стратегической задачи повышения доступности интернета для граждан на территории Чукотки. Мы с готовностью предоставляем наши спутниковые каналы для проектов, которые предусматривают кросс-структурное взаимодействие операторов связи, решающих задачи государственного масштаба. “Доступный интернет” — один из таких социально-значимых проектов, и мы рады быть полезными нашим партнерам, обеспечивающим информатизацию и связь для населения в труднодоступных и удаленных точках страны», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

«Больше половины наших абонентов на Чукотке активно пользуются мобильным интернетом: трафик за последние два года удвоился. Для нас важно, чтобы жителям региона были доступны все возможности, которые дает интернет, чтобы они не чувствовали себя оторванными от связи. Сегодня более 80% жителей Чукотского автономного округа проживают в зоне покрытия “Мегафона” мобильной связью. При этом около 70% населения имеет доступ к 4G-интернету. Существенно увеличить эту цифру позволил проект, реализованный с помощью высокоскоростных спутниковых каналов связи РТКОММ. Конструктивное партнерское взаимодействие “Мегафона” и РТКОММ позволило обеспечить стабильное качество связи для наших абонентов», — отметила директор Магаданского отделения «Мегафона» Наталья Стрельникова.

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