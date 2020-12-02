Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Абонентам Sensat стало доступно видеонаблюдение на удаленных территориях

Телеком Беспроводная связь

РТКОММ объявил о старте новой услуги — организации видеонаблюдения на удаленных территориях. Услуга доступна пользователям спутникового интернета под торговой маркой Sensat.

Теперь собственникам загородного жилья и бизнеса доступны все преимущества систем контроля и безопасности с использованием каналов спутниковой связи там, где отсутствует классическая проводная связь: онлайн-информирование о происшествиях, охрана периметра на время личного отсутствия, возможность моментального реагирования, фото- и видеофиксация, контроль за качеством работы персонала, перемещением товаров на складах и многое другое.

«Запуск услуги видеонаблюдения стал ответом на ожидания потенциальных и действующих абонентов Sensat, заинтересованных в обеспечении безопасности жилой и коммерческой недвижимости — загородного дома или бизнес-объекта, расположенных в труднодоступной местности без возможности обеспечить передачу данных иным способом, кроме как через спутник. Абоненты Sensat могут полноценно пользоваться услугой РТКОММ: им обеспечен приоритет передачи видеоданных по спутниковым каналам связи, имеющих ряд преимуществ по сравнению с наземными. Дополнительно мы предоставляем комплект оборудования для видеонаблюдения внутри помещения или на улице, помогаем правильно подключить его и настроить, обеспечиваем круглосуточную сервисную поддержку», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

С помощью мобильного приложения пользователи услуги видеонаблюдения Sensat могут получить доступ к видеоданным из любой точки мира, настроить функцию обнаружения движения в заданных зонах объекта, подключить уведомления о событиях, создать архив записей, просматривать видео онлайн или в записи с желаемым качеством картинки и звука.

Другие материалы рубрики

Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 г.

ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей

Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой

Россиян лишили бесплатного Wi-Fi под предлогом борьбы с коронавирусом

Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с

Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ

Техноблог

Как работают умные термостаты?

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

Показать еще

Наука

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче