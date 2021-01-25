РТКОММ запустил автоматическую почасовую тарификацию для абонентов услуги «Мобильный VSAT»

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») впервые применил опцию автоматической почасовой тарификации для абонентов услуги «Мобильный VSAT», которая обеспечивает прием и передачу данных с помощью спутниковых каналов. Решение позволит повысить уровень клиентского сервиса и оптимизировать затраты пользователей на этот вид связи, считают в компании.

Автоматическая почасовая тарификация доступна при использовании переносного спутникового оборудования. Таким образом, клиенты РТКОММ могут платить только за фактический объем трафика. Компания также обеспечила возможность пользоваться спутниковым оборудованием в составе услуги «Мобильный VSAT» без необходимости приобретать собственное.

«Мобильный VSAT» от РТКОММ предусматривает возможность организации спутниковой связи как на остановках, так и в движении с установкой комплекта подключения на наземном транспортном средстве. Бесперебойную связь и передачу данных обеспечивает антенная система с автоматическим наведением, что позволяет оставаться в режиме онлайн и выполнять рабочие задачи в любой точке маршрута.

«“Мобильный VSAT” от РТКОММ — это современное универсальное спутниковое решение, позволяющее обеспечить скоростную передачу данных на любом отрезке маршрута в труднодоступных и удаленных районах страны: от широкополосного доступа в интернет до подключения услуг телефонии, видеонаблюдения, организации сетей связи коллективного доступа. Услугой активно пользуются добывающие и геологоразведочные компании, территориальные органы МВД и МЧС. Наше новое предложение — автоматическая почасовая тарификация для переносного спутникового оборудования специально разработана для повышения удобства клиентов. Нашим партнерам больше не нужно заранее запрашивать сеансы видеоконференцсвязи на удаленных друг от друга точках маршрута или передавать данные при посредничестве дежурных смен. Все необходимые рабочие вопросы теперь можно решать безотлагательно в режиме реального времени. Кроме того, автоматическая почасовая тарификация позволяет существенно оптимизировать затраты наших клиентов на спутниковую связь», — отметил коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.