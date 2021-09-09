РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии

РТКОММ (100% дочерняя компания «Ростелеком») обеспечил безлимитный доступ больниц труднодоступных населенных пунктов Верхоянского района Республики Саха (Якутия) к скоростному спутниковому интернету. Услуги связи подключены Верхоянской городской больнице, а также участковым больницам района в поселках и селах Батагай, Бетенкес, Сайды, Томтор, Улахан-Кюель.

Спутниковые решения РТКОММ позволят жителям поселков записываться на прием к медицинским специалистам, получать удаленные консультации и помощь. Почти все населенные пункты находятся в отдалении от наземных автомобильных трасс, доступ туда затруднен. Самая удаленная от административного центра района больница находится в селе Улахан-Кюель — расстояние до нее из Верхоянска составляет более 1,2 тыс. километров.

«РТКОММ обеспечивает эффективные спутниковые решения для реализации телекоммуникационных проектов любой сложности. В том числе мы организуем сети связи для социально значимых объектов, к которым относятся и лечебные учреждения в удаленных районах — там, где отсутствует классическая проводная связь. Благодаря современным спутниковым технологиям врачи труднодоступных населенных пунктов Якутии смогли создать комфортные условия для своих пациентов», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

«Каждое обращение граждан, нуждающихся в медицинской помощи, а особенно проживающих в небольших населенных пунктах, требует нашего внимания и оперативного реагирования. Решения РТКОММ удовлетворяют нашим потребностям в стабильном скоростном соединении, что повышает уровень сервиса больниц нашего района», — отметил главный врач Верхоянской центральной районной больницы Владимир Докторов.