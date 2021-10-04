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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201440
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Ростелеком РТКомм.РУ SatVision

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 1
09.09.2021 РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии 1
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
12.01.2021 Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края 1
26.10.2020 «РТКомм» передал клиентам пульт управления спутниковыми каналами связи 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТКомм.РУ 389 5
Ростелеком 11023 3
С-Телеком 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 1
ACS - Arctic Catering Services - АКС - Арктик Катеринг Сервис 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7413 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8353 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10283 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14079 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8031 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3079 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2645 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 911 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11610 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - SenSat 19 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 11 1
Муттерперл Михаил 23 3
Кыштымов Егор 1 1
Шипило Борис 1 1
Докторов Владимир 1 1
Ратиев Сергей 29 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1253 2
Россия - РФ - Российская федерация 167751 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1572 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 422 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1488 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 928 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1104 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1110 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1706 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1077 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 740 1
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 14 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1718 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1941 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12402 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9157 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10488 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 655 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10955 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 801 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5674 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7655 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7908 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 143 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6656 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
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