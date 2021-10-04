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Ростелеком РТКомм.РУ SatVision
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТКомм.РУ 389 5
|Ростелеком 11023 3
|С-Телеком 5 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 1
|Ростелеком - РТКомм.РУ - SenSat 19 2
|Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 11 1
|Муттерперл Михаил 23 3
|Кыштымов Егор 1 1
|Шипило Борис 1 1
|Докторов Владимир 1 1
|Ратиев Сергей 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.