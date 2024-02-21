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Интернет «МегаФона» стал быстрее для 7 тыс. жителей якутских сел

Жители административного центра Усть-Алданского района и еще трех ближайших сел могут передавать больше данных через свои мобильные устройства. «МегаФон» запустил дополнительное телеком-оборудование, которое позволило равномерно распределить пользовательскую нагрузку на сеть и на 20% расширить территорию покрытия LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация сети связи затронула села Борогонцы, Мындаба, Чаранг и Маягас, в которых проживает более семи тысяч жителей. Инженеры «МегаФона» установили базовую станцию, работающую в средних и низких диапазонах частот, что позволило существенно увеличить емкость существующей сети и нарастить скорости мобильного интернета. Теперь большее число пользователей могут комфортно передавать данные через мессенджеры и социальные сети, совершать покупки в онлайн-магазинах, слушать музыку и смотреть фильмы в потоковом формате.

Усиление сети 4G «МегаФона» в районе расширило возможности для звонков через интернет по технологии VoLTE, обеспечивающей не только мгновенное соединение и чистый звук во время разговора — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Данные мобильной аналитики говорят, что этой зимой пользователи в селах Усть-Алданского района, где была расширена сеть 4G, увеличили мобильный трафик на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Обновленная телеком-инфраструктура позволила абонентам больше проводить времени в сети, без ограничений пользоваться необходимыми цифровыми сервисами даже в периоды пиковых нагрузок. Вместе с тем мы делаем акцент и на развитии сети дистрибуции в сельской местности, чтобы жители могли рядом с домом купить SIM-карту и быстро подключиться. Уже в этом году салоны «МегаФона» начали работать в селах Борогонцы Усть-Алданского района, а также в Бердигестях Горного района, Ытык-Кюель Таттинского района, дополнительные салоны были открыты в Нюрбе и Якутске», - отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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