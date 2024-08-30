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Федеральный девелопер «Самолет» внедрил «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций

Компания «Самолет» успешно завершила внедрение «Контур.Толка». Российский девелопер перевел в сервис онлайн-встречи, вебинары и внутренние конференции. Специалисты группы «Самолет» работают в представительствах по всей России и в странах СНГ. Сервис видеосвязи необходим для постоянной коммуникации с коллегами, поставщиками и клиентами.

«Контур.Толк» выбрали по итогам анализа решений на отечественном рынке. Специалисты управления ИТ-инфраструктуры и сопровождения сервисов отобрали сервисы, которые отвечали внутренним критериям, а затем подключили к тестированию более 400 сотрудников компании из разных подразделений.

Участники пилотных групп отметили, что «Контур.Толк» удобно использовать с любого устройства. Среди возможностей сервиса сотрудники отметили демонстрацию экрана в 4K, рисование и управление экраном во время совместной работы.

Алексей Семенов, сказал руководитель управления ИТ-инфраструктуры и сопровождения сервисов группы «Самолет», сказал: «Особенно важными для нашей компании являлись несколько факторов, в числе которых безопасность, удобство в работе, стоимость решения и возможности интеграции «Контур.Толка» с корпоративной инфраструктурой, в частности, календарем и мессенджером. Как пример, сотрудники быстро получили доступ к сервису благодаря настройке единой системы входа (SSO)».

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Цифровизация

«Контур.Толк» регулярно используют для проведения совещаний, ежеквартальных встреч и крупных внутренних мероприятий. Внедрение сервиса позволило девелоперу не зависеть от действий зарубежных вендоров и обеспечить компанию надежным сервисом для коммуникаций.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк», сказал: «Мы развиваем «Контур.Толк» как пространство для коммуникаций — это позволяет перевести взаимодействие в единую защищенную среду. Вместе с возможностями для онлайн-встреч пользователям доступна платформа для вебинаров и чаты, а вскоре появятся онлайн-доски для совместной работы».

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