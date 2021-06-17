Оператор дата-центров DEAC начал внедрять концепцию «зеленого бизнеса»

DEAC сообщила о том, что с мая 2021 года является зеленым оператором дата-центров, который использует 100% возобновляемую энергию ветряных парков Северной Европы и реализует, таким образом, глобальный план по декарбонизации экономики.

Растущий спрос на услуги и решения дата-центров приводит к потреблению большого количества энергии, оказывая воздействие на климат. Поскольку выработка необходимого электричества из ископаемых видов топлива напрямую связана с углеродными выбросами, DEAC перешел на возобновляемые источники энергии, чтобы свести к нулю отрицательное воздействие на окружающую среду.

Проблема глобального изменения климата из-за выбросов парниковых газов в атмосферу объединяет государства в стремлении достичь общую цель. Компании ИКТ-отрасли разных стран стремятся к углеродной нейтральности, разрабатывая новые решения экологически чистых технологий, чтобы, согласно Парижскому соглашению, к 2030 году стать климатически нейтральными.

«Мы увеличили эффективность энергопотребления за счет модернизации охладительных систем, добавив охладители на крышу и создав новые горячие и холодные воздушные коридоры в серверных помещениях. Используя 100% возобновляемую электроэнергию, DEAC, как социально ответственный оператор дата-центров, содействует устойчивому развитию компании и экологически чистому бизнесу», - комментирует Андрис Гайлитис, председатель правления компании DEAC.

Концепция ведения «зеленого бизнеса» и следование принципам ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) подразумевает уменьшение потребления ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Используя зеленую энергию, компания вносит вклад в развитие этой концепции. Помимо экологичности, с ростом спроса на возобновляемые источники энергии прогнозируется снижение их стоимости в ближайшем будущем. Также стоит упомянуть о стабильности и возможности доступа к возобновляемой энергии, что способствует непрерывности бизнеса и его развитию.

Более 20 лет компания DEAC предоставляет лучшие ИТ решения на рынке для своих клиентов. Неотъемлемым компонентом передовых технологий и ключевым аспектом для развития стабильного бизнеса в наше время является зеленая энергия. Теперь компании могут реализовывать свою концепцию «зеленого бизнеса» вместе с оператором дата-центров DEAC, выбирая его в качестве поставщика ИКТ услуг.