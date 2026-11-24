Индексная книга (каталог) CNews*
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Диденко Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 24
Диденко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпунин Алексей 51 13
|Шойтов Александр 118 13
|Павлов Александр 130 13
|Чебунина Ольга 31 13
|Родин Константин 34 13
|Мураховский Эдуард 38 13
|Гребеник Геннадий 68 13
|Бутенко Павел 17 13
|Позднякова Ксения 25 13
|Аксенов Олег 64 13
|Петров Артем 27 13
|Бурченко Евгений 33 13
|Демидов Сергей 130 13
|Натрусов Артем 328 13
|Шадаев Максут 1251 13
|Чаркин Евгений 318 13
|Абакумов Евгений 231 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Клепиков Алексей 121 13
|Слышкин Василий 129 13
|Карпов Иван 79 13
|Нестеров Алексей 188 13
|Соловьев Алексей 97 13
|Васильев Владислав 59 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Меденцев Константин 106 13
|Ульянов Николай 177 13
|Козак Николай 220 13
|Ежов Василий 48 12
|Саркисов Тигран 43 12
|Луганцев Александр 51 12
|Тульчинский Станислав 95 12
|Коресталев Андрей 15 12
|Рылеев Денис 16 12
|Леонов Алексей 96 12
|Бурилов Андрей 118 11
|Горчаков Денис 48 7
|Трофимова Людмила 50 7
|Степченков Максим 65 7
|Лебедев Антон 53 7
|RUSCADASEC 2 1
|TProger 4 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 1
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 89 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488172, в очереди разбора - 721082.
Создано именных указателей - 204835.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488172, в очереди разбора - 721082.
Создано именных указателей - 204835.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.