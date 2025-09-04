X-Com продвигает импортозамещающие решения от NexTouch

Группа компаний X-Com подтверждает статус партнерства с NexTouch – российским производителем дисплеев и интерактивного оборудования. Весь ассортимент NexTouch доступен для заказа или использования в проектах при работе с ГК X-Com на территории России. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

NexTouch производит ассортимент интерактивного оборудования, средств вычислительной техники и программно-аппаратных комплексов, используемых в самых различных отраслях экономики страны. Компания осуществляет полный цикл производства с уровнем локализации свыше 80%.

«NexTouch один из ведущих производителей отечественных мультимедийных решений, которые в том числе входят в реестр Минпромторга, с современным подходом к созданию оборудования и решений, это позволяет внедрять передовые технологии в российских государственных вузах и таким образом держать на мировом уровне образовательные процессы. В частности, мы как партнер NexTouch уже реализовали несколько крупных проектов для ведущих вузов страны и по праву ими гордимся», — сказал Петр Есилевский, руководитель направления PRO-AV ГК X-Com.

«От имени лидера российского мультимедийного рынка жидкокристаллических решений могу сказать, что партнерство с группой компаний X-Com является стратегически важным. NexTouch непрерывно совершенствует свои высокотехнологичные решения, чтобы любые процессы, где задействовано отображение и взаимодействие с визуальной информацией, были максимально современны. Производство полностью российское, что позволяет внедрять передовые решения в инфраструктурных предприятиях любых регионов. Уверены, что партнерство с X-Com и наша совместная экспертиза позволят реализовать любые технически сложные и масштабные задачи заказчиков», — отметил Илья Федорушкин, заместитель генерального директора по развитию NexTouch.

Группа компаний X-Com обладает статусом авторизованного партнера NexTouch.