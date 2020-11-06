Биткоин поднялся выше $15 тыс. впервые с начала 2018 года

Биткоин впервые почти за три года стал стоить больше $15 тыс. Эксперты связывают рост курса с президентскими выборами в США, но они уверены, что биткоин продолжит дорожать и после них. Дороже всего он стоил в декабре 2017 г., когда его цена превышала $20 тыс.

Новый рекорд биткоина

Биткоин, главная криптовалюта мира, вновь напомнила о себе, продемонстрировав скачок курса. Всего за сутки он вырос почти на 10%, и на момент публикации материала, по данным профильного ресурса CoinDesk, его цена составляла в пределах $15,7 тыс. (1,23 млн руб. по курсу ЦБ на 6 ноября 2020 г.).

Этот курс – один из самых высоких за всю историю биткоина, начавшуюся в 2008 г. с легкой руки автора проекта, известного под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Сам по себе биткоин – это децентрализованная криптовалюта, в основе которой лежит технология блокчейн.

В последний раз биткоин стоил дороже $15 тыс. почти три года назад, в самом начале января 2018 г. На тот момент он преодолел пик своей стоимости – в декабре 2017 г. она превысила $20 тыс., и с тех пор, вплоть до апреля 2019 г., продолжалось его затяжное падение.

До рекорда стоимости 2017 года осталось совсем немного

На момент публикации материала капитализация биткоина составляла $291 млрд, а суточный объем торгов достиг $39,95 млрд.

Что может быть причиной роста

Скачок курса биткоина эксперты CoinDesk связывают с выборами Президента США, состоявшимися 3 ноября 2020 г. На момент публикации материала подсчет голосов еще не был завершен, и кандидаты в лице действующего президента, республиканца Дональда Трампа (Donald Trump) и демократа Джозефа Байдена (Joseph Biden) имели приблизительно одинаковое количество голосов выборщиков.

Выборы в США послужили катализатором роста, и он может продолжиться и после них

Другие аналитики считают, что, получив толчок, биткоин продолжит дорожать и после итогов выборов, вне зависимости от того, кто в итоге победит. Такого мнения, придерживается, в частности, сотрудник Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе (Michael van de Poppe) – в своем Twitter (@CryptoMichNL) он написал, что биткоин, как и эфир (Ethereum, вторая по популярности криптовалюта после биткоина) продолжат показывать рост. Чуть позже он сообщил, что не согласен с мнением о скором преодолении биткоином отметки в $20 тыс., своего исторически рекордного курса. Аналитик заявил, что это вполне возможно, но результат будет достигнут не в самом ближайшем будущем.

Предыдущий рост

В последний раз биткоин демонстрировал значительное удорожание в конце октября 2020 г., но это не было связано с подготовкой к выборам американского президента. Как сообщал CNews, 22 октября 2020 г. курс криптовалюты превысил отметку в $13,1 тыс. В последний раз биткоин стоил в пределах $13 тыс. почти три года назад – 12 января 2018 г., когда его курс составлял 13,6 тыс.

На тот момент биткоин всего за сутки подорожал более чем на 4%. Этому предшествовало заявление компании PayPal об изменении своего отношения к виртуальным деньгам. В одноименной платежной системе 21 октября 2020 г. появилась возможность покупки и продажи криптовалюты на довольно выгодных для пользователей условиях.

Взлеты и падения

Ровно пять лет назад, 6 ноября 2015 г., биткоин стоил в десятки раз меньше – $370 (29 тыс. руб.). Для сравнения, по данным CoinDesk, в день предыдущих выборов Президента США, пришедшихся на 8 ноября 2016 г., биткоин оценивался в $707 (55,5 тыс. руб.).

Абсолютный рекорд цены криптовалюты был установлен 17 декабря 2017 г., когда один биткоин оценивался более чем в $20 тыс. Общая капитализация рынка на тот момент достигла $335,7 млрд, и за прошедшее с того момента время данная криптовалюта так ни разу и не приблизилась к этой отметке.

С января 2018 г. биткоин демонстрировал сокрушительное падение курса, и к концу декабря 2018 г. подешевел до $3200. В начале февраля 2019 г. он даже установил исторический антирекорд. К тому моменту его цена беспрерывно снижалась 414 дней подряд, и это происходило как раз с 17 декабря 2017 г.

Первые восемь лет своего существования биткоин был практически никому не интересен

Обесценивание биткоина в 2018 г. стало следствием многочисленных проблем в криптосфере, в том числе и неоднократных взломов криптовалютных бирж. Например, в январе 2018 г. произошел самый крупный взлом криптобирж в мировой истории – хакеры украли у японской Coincheck свыше $500 млн.

В начале апреля 2019 г. биткоин начал активно проявлять признаки жизни – всего за один день он подорожал на 23% до $5080 на фоне многочисленных вложений в криптовалюту азиатскими инвесторами. 2020 г. тоже начался для него со стремительного скачка курса – 16 января 2020 г. он показал 20-процентный рост цены с начала месяца. В марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса биткоин немного откатился, но в апреле 2020 г. вернулся к стабильному росту.