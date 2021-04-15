Крупный производитель видеокарт в шесть раз сократил срок гарантии в России

MSI сократила в России срок гарантии на видеокарты стоимостью в десятки тыс. руб. в шесть раз – с трех лет до полугода. Причин таких радикальных изменений компания не привела, но другие производители пока не торопятся брать с нее пример. Закон о защите прав потребителей позволяет требовать гарантийного ремонта, замены устройство на новое или возврата денег в течение двух лет.

Цены выше, гарантия меньше

Компания Micro-Star International (MSI, Тайвань), один из основных игроков на мировом компьютерном рынке, объявила о резком снижении срока гарантии на львиную часть своих современных видеокарт. Эти изменения, которые она отразила на своем сайте, относятся исключительно к России – теперь, покупая ускоритель марки MSI, они больше не могут рассчитывать на прежние три года гарантии.

Вместо 36 месяцев гарантийный срок на карточки MSI отныне составляет всего шесть месяцев, то есть полгода, по истечении которых любой ремонт, даже ставший следствием заводского брака, будет выполняться за счет покупателя.

Изменения коснулись не всех моделей видеокарт – бюджетные ускорители на момент публикации материала по-прежнему комплектовались полноценной гарантией.

Одна из топовых видеоарт MSI, попавших под изменения

Редакция CNews убедилась, что крупные ритейлеры указывают гарантийный срок на них именно 36 месяцев.

Какие видеокарты попали под удар

В общей сложности пользователям придется мириться с минимальной гарантией при покупке 18 видеокарт – шести на графических чипах AMD Radeon и 12 на базе Nvidia GeForce. В этом списке есть как карточки, предназначенные для майнинга криптовалюты, так и те, что изначально ориентированы на видеоигры.

Список пострадавших карт

Перечень состоит из достаточно дорогих видеокарт – рост их стоимости, как сообщал CNews, обусловлен дефицитом чипов и подорожанием биткоина, для добычи которого и используются видеокарты.

Карточка почти за 90 тыс. руб. будет на гарантии всего полгода

Например, список включает модель MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC – на момент публикации материала она отсутствовала на складах всех крупных российских сетей распространения, а ее стоимость, по данным сайта «Е-каталог», составляла почти 117 тыс. руб. Ее упрощенная версия GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC на 15 апреля 2021 г. в «Ситилинке» стоила 83 тыс. руб. и была доступна для приобретения.

Изменения не без причины

Объявив об изменениях сроков гарантии, российский офис MSI уточнил, с чем они связаны. На запрос CNews об истинных мотивах ухудшения условий (для потребителя) его представители сообщили: «По причине резкого увеличения спроса на видеокарты для добычи криптовалют было принято решение выпустить специальную партию видеокарт с шестимесячным сроком гарантийного обслуживания». К этой партии, по их словам относятся видеокарты серии Miner, а также ряд устройств, в названии которых фигурирует частица RU. Остальные видеокарты, включая серию Gaming, утверждают в компании, продолжат поступать на рынок с гарантией в 36 месяцев.

На старые модели видеоускорителей нововведения не распространяются

Сотрудники MSI также рассказали CNews, что как только ситуация на криптовалютном рынке стабилизируется, компания обновит сроки гарантийного обслуживания своих видеокарт. Что именно подразумевается под «стабилизацией рынка», они не уточнили.

Дополнительные условия обновленной гарантии

Актуальные в России условия гарантии на видеокарты MSI включают немало причин отказа в гарантийном ремонте, и первая в списке – это «использование с целью извлечения прибыли». Тут речь именно про майнинг, хотя в названиях некоторых видеокарт из перечня с урезанной гарантией есть слово «miner».

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Также пользователям, желающим сохранить гарантию, строго-настрого запрещено менять систему охлаждения и обслуживать ее путем замены термоинтерфейсов (термопрокладок и термопасты). Если карта была куплена у неавторизованных дилеров MSI, то это тоже повод для прекращения гарантии.

В то же время шум дросселей – это, по мнению MSI, не повод ремонтировать карту по гарантии (то есть это не гарантийный случай). Дроссели, как известно, имеют свойство раздражающе пищать под нагрузкой.

Законные методы борьбы

Резкое ограничение MSI сроков гарантии на свои видеокарты противоречит действующим положениям российского закона о защите прав потребителей (ЗЗПП). Если видеокарта из представленного списка по причине внутреннего дефекта вышла из строя, к примеру, через год или даже полтора после окончания урезанной гарантии, владелец все равно имеет полное право рассчитывать на бесплатный ремонт и даже на возврат средств.

В ЗЗПП есть ст. 19 (Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара). В ее пятом пункте сказано: «В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента».

Другими словам, геймеры, купившие любую из 18 перечисленных видеокарт MSI с 6-месячным сроком гарантии, могут, опираясь на ЗЗПП, рассчитывать на двухлетнюю гарантию (если карта вышла из строя не по их вине). Упомянутая ст.18 этого закона гласит, что потребитель в случае обнаружения в товаре (в данном случае видеокарты) недостатков, не оговоренных продавцом, может потребовать заменить карту на новую, притом может выбрать устройство не только другой модели, но и другой марки. Также он может потребовать безвозмездного устранения недостатков (речь о бесплатном ремонте) или возмещения денег, потраченных на покупку карты.