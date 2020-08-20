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Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX

Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Компания Zotac Technology сегодня представила рабочую станцию формата мини-ПК ZBOX Q Series с наиболее передовым и мощным графическим процессором Nvidia Quadro RTX . Новый ZBOX QCM7T3000 - первый мини-ПК с процессором Intel Core 10-го поколения в сочетании с графическим процессором Nvidia Quadro RTX 3000. ZBOX QCM7T3000 способен обеспечить высокую производительность - от сложного промышленного дизайна и продвинутых специальных эффектов до сложной научной визуализации и big-data моделирования.

ZBOX QCM7T3000 включает Nvidia Quadro RTX 3000 с 6 ГБ памяти GDDR6 с выделенными тензорными ядрами для поддержки трассировки лучей в реальном времени и суперсэмплинга Deep Learning Super Sampling (DLSS) в дополнение к поддержке VR. Nvidia Quadro - это сертифицированный и проверенный стандарт платформы, полностью совместимый с большинством всех профессиональных приложений. Рабочая станция формата мини-ПК также оснащена высокопроизводительным 6-ядерным процессором Intel Core i7-10750H мощностью 45 Вт с поддержкой Hyper-Threading, что позволяет выполнять до 12 потоков одновременно.

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Zotac ZBOX QCM7T3000

ZBOX QCM7T3000 имеет размер 2,65 литра и высоту всего 62,2 мм (2,45 дюйма), что снижает общую занимаемую площадь более чем на 50% по сравнению с традиционными рабочими станциями в корпусе Tower. Благодаря усиленной вентиляции и мощному охлаждающему оборудованию отвод тепла и приток охлаждения максимально увеличиваются для обеспечения длительной работы.

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Интерфейсы ZBOX QCM7T3000

ZBOX QCM7T3000 способен одновременно управлять четырьмя дисплеями и поддерживает полный набор функций подключения.



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