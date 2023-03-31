Китай завалил Россию и весь мир поддельными видеокартами GeForce. Nvidia начала жестоко мстить

Россию и весь мир захлестнула волна поддельных видеокарт. Их собирают в Китае — они выглядят как новые, но на деле являются или восстановленными, или просто поддельными. Внешне от оригинала такие ускорители не отличаются. Распространяются они через китайские торговые площадки, популярные в России, откуда в дальнейшем «перетекают» на eBay и Amazon. Nvidia полна решимости уничтожить весь контрафакт — начались первые репрессии.

Китай в своем репертуаре

Предприимчивые китайские бизнесмены наладили массовый выпуск и масштабный сбыт поддельных видеокарт семейства Nvidia GeForce, пишет портал WCCFTech. Чтобы усыпить бдительность покупателей, они подделывают оригинальный дизайн ускорителей крупных брендов — Asus, Colorful, Galax, Gigabyte, MSI и Zotac.

Визуально отличить подделку не представляется возможным — китайцы клонируют мельчайшие детали экстерьера видеокарт, притом дешевые модели их совершенно не интересуют. Они отдают предпочтение топовым GeForce, в том числе самым передовым на момент выхода материала 4080 и 4090.

В списке потенциальных жертв обмана могут оказаться и россияне. Nvidia свернула свою деятельность в России, как и многие ее партнеры, например, Asus, в результате чего видеокарты GeForce появляются в магазинах по схемам параллельного импорта. Это негативно отражается на их стоимости, и россияне, как и в случае со смартфонами Apple iPhone 14 Pro и Pro Max, с высокой долей вероятности воспользуются услугами «серого» рынка, чтобы сэкономить.

Фото: © zver2334 / Фотобанк Фотодженика Покупать технику стоит исключительно в проверенных магазинах и у надежных продавцов. Но и в этом случае риск нарваться на подделку есть

На это и рассчитывают продавцы поддельных GeForce. Они наводнили своей продукцией крупные онлайн-магазины, включая eBay, Amazon и Newegg. В России они сами по себе почти бесполезны из-за ухода из страны платежных систем Visa и MasterCard, но «серые» продавцы по предварительной договоренности могут привезти в Россию товар, купленный на этой площадке с хорошей скидкой.

Китайские торговые площадки, которые без труда принимают к оплате карты российских банков и затем отправляют в Россию посылки, тоже не без греха. Как пишет портал WCCFTech, купить поддельную карту без особого труда можно в магазине JD.com, несколько лет назад почти не уступавшем AliExpress по востребованности у россиян.

Старое по цене нового

Карты, которые китайские предприниматели подсовывают доверчивым покупателям, могут иметь массу скрытых сюрпризов. Наиболее честные продавцы выкупают подержанные ускорители, делают им предпродажную подготовку, чтобы они визуально походили на новые и в таком виде продают их в онлайне.

Фото: WCCFTech Один из примеров контрафактного ускорителя

При этом очень велика вероятность, что бывшие в употреблении карты раньше использовались в фермах по добыче криптовалют. В настоящее время майнинг как бизнес почти изжил себя, особенно в России, что вынуждает «криптошахтеров» продавать карты по очень низким ценам через многочисленные классифайды, притом почти всегда под видом новых.

Обзор поддельного китайского ускорителя

Остаточный ресурс таких карт, как правило, если не на нуле, то очень к нему стремится. И покупатель, решив купить в интернете якобы новую карту с хорошим дисконтом, рискует остаться и без карты, и без денег после нескольких часов ее использования.

Фантазия китайцев не знает границ

Иногда встречаются еще более изощренные схемы — под маской топового дискретного видеоускорителя для настольных ПК скрывается почти бесполезное решение, собранное неизвестно где и неизвестно кем на базе мобильной графики. Она всегда слабее настольной, ввиду того, что ей нужно работать тесном корпусе ноутбука и при этом не перегреваться.

В качестве примера WCCFTech привел дискретную карту Nvidia GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, оцененную всего в 999 юаней (11,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 марта 2023 г.), но имеющую спецификации, идентичные мобильной (то есть урезанной) 3060. Для сравнения, в США цены на полноценную настольную 3060 с 12 ГБ памяти начинаются с $250 (19,2 тыс. руб.), а, к примеру, в российском «Ситилинке» самая доступная карта этой серии с 8 ГБ памяти оценивалась на момент выхода материала в 28 тыс. руб. Версии на 12 ГБ начинались с 32 тыс. руб.

Nvidia выходит на тропу войны

Что примечательно, столь массово китайцы подделывают пока только карты Nvidia, словно не зная о существовании ускорителей AMD Radeon. Вероятно, все дело в популярности GeForce – они занимают 82% мирового рынка дискретных карт против 9% у Radeon (данные Jon Peddie Research за IV квартал 2022 г.).

российской рознице все стоит дороже. Но зато почти всегда можно вернуть некачественный товар продавцу

Nvidia очень недовольна происходящим. Она выпустила официальное заявление о непричастности к разработке или производству таких видеокарт и начала вплотную бороться с их распространением. Вычислив основной источник контрафакта, коими оказались китайские торговые площадки, она стала тесно сотрудничать с ними в плане выявления подделок.

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк ПО

Это незамедлительно принесло положительные результаты. Например, маркетплейсы JD и Douyin вычистили (хотя и не полностью) свои каталоги, в которых обнаружили как отремонтированные карты, реализуемые под видом новых, так и откровенные подделки. Магазины Pinduoduo и Tmall тоже работают в этом направлении — на них несколько дней назад заработали новые правила оборота подержанных и восстановленных устройств, в том числе видеокарт.

Похоже, следующим этапом борьбы Nvidia с поддельными GeForce станет работа с западными интернет-магазинами. Ну а пока дешевые китайские видеокарты, отремонтированные или самопальные, все еще доступны для приобретения, можно воспользоваться универсальным методом их выявления — всегда помнить, что дешевое хорошим никогда не бывает.