Nvidia окончательно уходит из России и закрывает офис. Сотни разработчиков будут уволены или вывезены из страны

Nvidia намерена закрыть свой офис в Москве, работающий с 2003 г. Его сотрудникам предложена релокация, несогласных увольняют по соглашению сторон. В настоящее время в офисе работает около 240 человек, преимущественно инженеры.

Увольнение или переезд

Компания Nvidia готовится закрыть свой российский офис, пишет Forbes со ссылкой на ее представителя. Это крупнейший в мире производитель дискретных графических чипов для настольных ПК и ноутбуков.

По итогам II квартала 2022 г. (завершился 30 июня) Nvidia удерживала 79% рынка, оставив 20% компании AMD. (статистика Juniper Research). 1% – это доля Intel, видеокарты которой пока очень далеки от идеала.

Nvidia оказалась в числе первых иностранных компаний, развернувших санкции против России. Как сообщал CNews, она прекратила продажи на территории страны еще в начале марта 2022 г., однако речи о закрытии офиса на тот момент не было.

По данным Forbes, в настоящее время на Nvidia в России работают около 240 человек. Первоначальный размер штата (до 24 февраля 2022 г.) не установлен, но он превышал 300 человек.

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Всем, кто сейчас трудится на Nvidia в России, будет предложено два варианта дальнейшего развития событий. Первый – это увольнение по соглашению сторон, а второй – релокация в одну из других стран присутствия компании. Какие именно страны в списке – не сообщается.

Ранее релокацией российских сотрудников занялись, помимо прочих Google, Huawei и Intel. Последняя тоже хотела вывезти из страны несколько сотен инженеров, но реализовать эту затею она не смогла.

Кого забирает Nvidia

Нынешний штат Nvidia в России состоит, по большей части, из инженеров. Какие задачи они решают в рамках своей работы, и влияет ли результат их деятельности на разработку новых GPU Nvidia (несколько дней назад компания представила новые видеокарты GeForce RTX 4000), информации нет.

Зато известно, что послужило причиной закрытия российского офиса. Информацию об этом его работники получили еще 30 сентября 2022 г. – руководство объяснило данный шаг невозможностью обеспечить «эффективную работу» персонала, что бы это ни значило.

Не дотянули до юбилея

Nvidia – давний игрок на рынке видеокарт. Свои ускорители компания выпускала еще в конце XX века. В итоге она заняла доминирующее положение, избавившись от массы конкурентов, среди которых Intel и известная всем геймерам-ветеранам 3dfx, которая в 2021 г. собиралась вернуться к работе над новыми видеокартами, но в итоге передумала.

Свой офис в России, расположившийся в Москве, Nvidia тоже открыла очень давно. Он работает с 2003 г. Другими словами, до юбилея представительству остается всего несколько месяцев.

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На начальном этапе московский офис отвечал за работу компании не только в России, но также в странах Европы, Африки, и Ближнего Востока. Представительство создавалось для сотрудничества с разработчиками видеоигр с целью их оптимизации под карты компании. Также это была тестовая лаборатория для тестирования игр и ПО для работы с графикой.

Из Москвы в Ереван

Спустя месяц после остановки российского бизнеса Nvidia выяснилось, что компания весьма заинтересован в открытии офиса в Армении. Как сообщал CNews, она запланировала основать представительство в Ереване и на его основе открыть научно-исследовательский центр.

Планы на Ереван у Nvidia появились сравнительно давно, еще в 2019 г. Потенциальное открытие офиса в столице Армении компания обсуждала с армянской делегацией во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры проходили в штаб-квартире Nvidia в Кремниевой Долине.

На момент публикации материала не сообщалось, утвердилась ли Nvidia в своем решении открыть офис в Армении. Если да, то эта страна может присутствовать в списке государств, куда Nvidia может перебросить сотрудников представительства в Москве.

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Закрытие российского офиса – это третий по счету шаг Nvidia к намеченной цели (сворачивание дел в России). Первым было прекращение продаж, а второй она сделала в июле 2022 г.

В этот период над многочисленными российскими облачными сервисами и НРС-вычислениями нависла угроза нестабильности работы. Как сообщал «Коммерсант», Nvidia решила больше не продавать новые и не продлевать имеющиеся лицензии на свое ПО для облачного гейминга российским компаниям. Это грозит отразиться на работе суперкомпьютеров МТС, Сбербанка и «Яндекса», построенных на базе графических ускорителей Nvidia A100 и DGX-2.

Также с сентября 2022 г. Nvidia не экспортирует в Россию и Китай ускорители A100 и H100. Такой запрет ввели власти США, и он распространяется не только конкретно на эти модели, а в принципе на все будущие GPU Nvidia, сравнимые по производительности с А100.