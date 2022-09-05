Захват Intel рынка видеокарт на грани провала из-за антироссийских санкций

Уход Intel из России привел к провалу ее планов по выпуску современных игровых видеокарт. Многие из сотрудников, работающих над ними, находились в ее российском офисе. Intel спешит перевезти из в другие страны, но свое согласие на релокацию дали не все. В итоге часть моделей серии Arc сильно задерживаются, а имеющиеся получают разгромные отзывы.

Карма настигла Intel

Компания Intel рискует упустить шанс отобрать часть рынка видеокарт у Nvidia и AMD из-за своего ухода с российского рынка. Как пишет портал SemiAccurate, нежелание компании работать в России вылилось в срывы сроков выхода ее видеокарт серии Arc.

Arc – это линейка видеоускорителей Intel, ориентированная на геймеров, то есть на основных потребителей всех дискретных карт Nvidia и AMD в мире. Премьера серии, как сообщал CNews, состоялась в конце лета 2021 г.

На деле Intel выбилась из графика релиза своих игровых карт довольно давно. Например, появление карт Arc A770 и A750 первоначально было запланировано на 2021 г., но что-то пошло не так. Аналитики списали это тогда на последствия общемировых ковидных ограничений.

Теперь же выяснилось, что немалую роль в проблемах Intel, связанных с расширением линейки Arc, сыграл и ее уход из России. Сперва Intel перестала поставлять свои процессоры на российский рынок, а затем и вовсе свернула свою деятельность в стране.

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У Intel еще несколько лет назад появился собственный офис в Нижнем Новгороде, где часть сотрудников участвовали в разработке ее новинок. Как выяснилось, некоторые из них трудились и над картами Arc. В настоящее время Intel, как сообщал CNews, в спешном порядке вывозит этих людей за границу. Счет идет на несколько сотен ИТ-специалистов.

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Сотрудники офиса Intel в Нижнем Новгороде работали, в частности, над одной из ключевых составляющих графического драйвера для новых видеокарт Arc – над шейдерным компилятором. Знания и опыт российских специалистов должны были позволить Intel выпустить свои новые карты в конце I квартала 2022 г., чтобы не так сильно отстать от основных конкурентов и привлечь внимание ПК-геймеров.

Однако планам Intel помешала спецоперация на Украине, начавшаяся почти в середине I квартала 2022 г. Компания сразу же остановила поставки своих CPU в Россию, а в начале II квартала 2022 г. объявила о сворачивании бизнеса в стране.

Быстро перекинуть работу, выполняемую российскими специалистами, на работников офисов в других странах у Intel, судя по всему, не вышло. Как пишут SemiAccurate, они были чрезмерно глубоко интегрированы в процесс работы над картами Arc.

Последствия очевидны

Итогом нежелания Intel работать в России вылился почти очевидный провал линейки Arc 2022 модельного года. В конце лета 2022 г. компания выпустила ускоритель А380 начального уровня, позиционирующийся как способный обеспечить геймерам качественный игровой опыт за минимальные деньги.

Карта, однако же, получила преимущественное негативные отзывы как от первых покупателей, так и от обзорщиков. Ругают в первую очередь именно программную составляющую – «сырые» драйверы. CNews писал, что о многих проблемах в этих драйверах разработчики даже не подозревали, пока не посмотрели ролики с обзорами на А380, выложенные на YouTube.

Офис Intel в Нижнем Новгороде

Карта имеет массу проблем. Например, она неспособна обеспечить должную производительность в играх, требующих DirectX 9 и 11, а в других играх нередко работает нестабильно.

Релокация не помогает

О том, что Intel вывозит из России сотрудников своего офиса в Нижнем Новгороде, стало известно в конце лета 2022 г. По данным SemiAccurate, среди тех, кому была предложена релокация, было немало работающих над Arc специалистов.

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Компания всеми силами пыталась сохранить эту команду разработчиков, но план не сработал – бросить все в России и умчаться вслед за Intel в совершенно чужую страну захотели далеко не все. А те, кто все же дал свое согласие, утратили возможность тесной и оперативной кооперации, поскольку Intel перевезла этих сотрудников в разные страны. У них остался лишь один способ взаимодействия – онлайн-общение.

Нелегкий выбор

Выход на рынок видеокарт – это большая мечта Intel, которую она планирует реализовать с конца 2018 г. Она могла десятилетиями заваливать рынок своими игровыми и профессиональными дискретными ускорителями, так как в конце XX века у нее был очень успешный опыт в этой сфере. Но она отказалась развивать этот бизнес, в результате уступив мировой рынок компаниям AMD и Nvidia.

Свою первую за более чем 20 лет внешнюю карту Intel выпустила в начале 2021 г. Ускоритель под названием Iris Xe оказался максимально провальным – он был полностью несовместим с процессорами AMD и большинством чипов самой Intel. К тому же карта могла работать только на материнских платах с определенными чипсетами и со специальной прошивкой BIOS.

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Анонс в августе 2021 г. серии Arc ситуацию не улучшил. У Intel до сих пор нет решений, способных тягаться с флагманскими картами AMD и Intel.

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Теперь Intel находится перед очень сложным выбором. Ей нужно или вновь перенести релиз карт А770 и А750, которые могли бы хоть немного перетянуть на себя внимание геймеров, или выпустить их сейчас, но с «сырыми» драйверами». В обоих случаях ее ждет недовольство целевой аудитории – в первом случае игроки пойдут и купят себе GeForce или Radeon, а во втором завалят интернет негативными отзывами. Плюс к этому, над бизнесом Intel по производству видеокарт и вовсе висит угроза закрытия из-за нерентабельности. Читайте об этом в материале CNews.