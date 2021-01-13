Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото

Acer представила обновленные версии устройств из нескольких игровых линеек — Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 и Acer Nitro 5. Ноутбуки Acer Nitro 5 получили поддержку процессоров Intel Core H35 11 поколения, Predator Helios 300 — видеокарт из линейки RTX 30ХХ для мобильных устройств, а Predator Triton 300 SE может похвастаться и тем, и другим. Помимо этого, во всех ноутбуках улучшены системы охлаждения и в некоторых появились новые функции, такие как увеличенная частота обновления экрана.

Видеокарты для ноутбуков из линейки Nvidia Geforce RTX 30 на базе архитектуры Nvidia Ampere отличаются повышенной в два раза энергоэффективностью, резко возросшей производительностью и поддержкой технологий Max-Q третьего поколения, которые обеспечивают им максимально тонкую и легкую конструкцию. Они позволяют добиться высокого качества графики в Cyberpunk 2077 и других современных играх благодаря трассировке лучей, а также создавать собственный контент в сотнях приложений, требующих поддержки мощной видеокарты.

«Пятое поколение вентиляторов Aeroblade 3D и современные технологии, используемые в системах охлаждения, дали возможность снова увеличить производительность нашей линейки тонких и портативных игровых ноутбуков Predator Triton, — отметил Джеймс Лин (James Lin), руководитель направления ноутбуков в подразделении ИТ-продуктов Acer. — В Predator Triton 300 SE появится поддержка процессоров Intel Core H35 11 поколения и видеокарт Nvidia Geforce RTX 30ХХ для современных игр, а для тех, кто между игровыми сессиями хочет успеть сделать что-то полезное, время автономной работы довели до 10 часов».

Несмотря на тонкий корпус (17,9 мм) и небольшой вес (всего 1,7 кг) новое поколение ноутбуков Predator Triton 300 SE (PT314-51s) предназначено для того, чтобы пользователи смогли без проблем запускать даже самые современные и требовательные игры. Ультрапортативный ноутбук с металлическим корпусом оборудован процессором Intel Core i7 H35 Special Edition 11 поколения и видеокартой Nvidia Geforce RTX 3060, а также эффективной системой охлаждения с вентиляторами Aeroblade пятого поколения и поддержкой технологии Vortex Flow, которая поможет сохранить температуру компонентов на минимальном уровне даже в самые «горячие» игровые моменты. Крыльчатка цельнометаллических вентиляторов Aeroblade этого поколения оснащена специальными законцовками, которые усиливают воздушный поток, а инновационные направляющие помогают минимизировать турбулентность и сосредоточить его на наиболее важных компонентах системы. Благодаря этому эффективность охлаждения стала на 10% выше, чем у предыдущего поколения вентиляторов. Технология Vortex Flow позволяет создать аэродинамический поток внутри корпуса, используя тепловые трубки, воздуховоды и пару стратегически размещенных фланцев, чтобы улучшить охлаждение процессора, видеокарты и других критически важных компонентов системы.

Acer Predator Triton 300 SE

Пользователи, которые любят не только играть, но и смотреть фильмы и ролики, наверняка оценят 14-дюймовый FHD-экран Predator Triton 300 с частотой обновления 144 Гц и тонкими рамками с трех сторон. 10 часов автономной работы дают игрокам возможность немного поучиться между игровыми сессиями или посмотреть любимый стрим после тяжелого рабочего дня. Дополняет общий стиль ноутбука клавиатура с трехзонной RGB-подсветкой. За четкий и сбалансированный звук отвечает технология DTS: X Ultra, которая улучшает его качество, а в играх помогает более точно определить местоположение соперников. Помимо сетевой карты Killer Wi-Fi 6 AX1650 для быстрой беспроводной связи, Predator Triton 300 оборудован большим количеством портов, включая Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 и HDMI. А фирменное ПО Predatorsense и специальная клавиша Turbo дают игрокам возможность в реальном времени управлять скоростью вращения вентиляторов, чтобы работать или редактировать свой контент в тишине, а на полную мощность включать систему охлаждения только в играх.

Acer Predator Helios 300

«Новый процессор Intel Core H35 11 поколения обеспечивает впечатляющее качество игрового процесса в ультрамобильных ноутбуках, включая версию Intel Core i7 с частотой до 5,0 ГГц с такими преимуществами, как графические карты с поддержкой PCIe Gen 4, — сказал Фредрик Хамбергер, генеральный менеджер премиальных и игровых ноутбуков в Клиентской вычислительной группе Intel. — Эти производительные мощности поддерживают стандарт Wi-Fi 6, корпус устройств защищен от перегрева — потрясающая инновация в сегменте ультрапортативных игровых ноутбуков, в данном случае мы видим это на примере Predator Triton».

Predator Helios 300 (PH315-53) в новой версии получил поддержку современных видеокарт Nvidia Geforce RX 3080 и до 32 ГБ ОЗУ DDR4, чтобы у пользователей хватило производительности системы и на текущее, и на будущее поколение игр. Такая мощная «начинка» нужна, чтобы на IPS-экране ноутбука с частотой обновления 240 Гц и временем отклика в 3 мс кадры сменялись максимально плавно, без разрывов и подтормаживаний. А полное погружение обеспечит технология DTS:X Ultra с поддержкой виртуального объемного звука. В ноутбуке установлены два вентилятора, включая Aeroblade 3D, а технология собственной разработки Acer Coolboost помогает им работать в оптимальном режиме, чтобы улучшить охлаждение самых важных компонентов системы.

Acer Nitro 5

Ноутбуки Nitro 5 всегда отличались идеальным соотношением цены и качества, и в новом поколении для этого используются современные процессоры Intel Core H35 11 поколения, видеокарты Nvidia Geforce GTX и до 32 ГБ ОЗУ DDR4. Такие характеристики дают возможность играть даже в самые популярные игры с высоким FPS, а пара твердотельных накопителей M.2 PCIe/SATA обеспечат достаточно места для игровой коллекции любых размеров. Для ситуаций, когда пользователю понадобится полная тишина или максимальное охлаждение, встроенное в систему приложение Nitrosense дает возможность отслеживать температуру различных компонентов системы и регулировать скорость вращения вентиляторов в зависимости от текущих потребностей.

Производительность системы можно оценить только запустив игру, но даже на первый взгляд корпус ноутбука избавился от лишних деталей, а рамки вокруг экрана стали меньше, что позволило довести соотношение дисплея к корпусу в новой версии до 80%. Игровой процесс на экране Nitro 5 всегда будет плавным за счет частоты обновления в 144 Гц и времени отклика в 3 мс, а высокая яркость (300 нит1) и качественная цветопередача помогут вдохнуть в игры жизнь. Независимо от того, что происходит на экране и под какой нагрузкой находится система, инновационные технологии Acer помогут сохранить температуру на оптимальном уровне. В дополнение к паре вентиляторов и системе охлаждения с четырьмя воздуховодами, технология Acer CoolBoost способна увеличить скорость вращения вентиляторов на 10%, и эффективность охлаждения процессора/видеокарты на 9% по сравнению с автоматическим режимом.

Помимо этих основных возможностей, Nitro 5 обладает целым рядом других преимуществ и полезных функций. Например, разъем питания ноутбука был перемещен на заднюю часть корпуса, чтобы пользователям не мешал «лишний» кабель. Поддержка современных технологий USB Type-C, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6 (Gig+) обеспечивает отличную скорость проводной и беспроводной передачи данных. А клавиатура ноутбука оборудована четырехзонной RGB-подсветкой, которую пользователь легко сможет настроить на свой вкус.

Ноутбук Predator Triton 300 SE (PT314-51s) появится в России во II квартале 2021 г. по цене от 119990 руб.

Predator Helios 300 (PH315-53) появится в России во II квартале 2021 г. по цене от 124990 руб.

15-дюймовый ноутбук Acer Nitro 5 (AN515-56) и 17-дюймовый ноутбук Acer Nitro 5 (AN517-53) появятся в России во II квартале 2021 г., цены будут объявлены позже.