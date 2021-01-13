Спецпроекты

Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото

Техника

Acer представила обновленные версии устройств из нескольких игровых линеек — Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 и Acer Nitro 5. Ноутбуки Acer Nitro 5 получили поддержку процессоров Intel Core H35 11 поколения, Predator Helios 300 — видеокарт из линейки RTX 30ХХ для мобильных устройств, а Predator Triton 300 SE может похвастаться и тем, и другим. Помимо этого, во всех ноутбуках улучшены системы охлаждения и в некоторых появились новые функции, такие как увеличенная частота обновления экрана.

Видеокарты для ноутбуков из линейки Nvidia Geforce RTX 30 на базе архитектуры Nvidia Ampere отличаются повышенной в два раза энергоэффективностью, резко возросшей производительностью и поддержкой технологий Max-Q третьего поколения, которые обеспечивают им максимально тонкую и легкую конструкцию. Они позволяют добиться высокого качества графики в Cyberpunk 2077 и других современных играх благодаря трассировке лучей, а также создавать собственный контент в сотнях приложений, требующих поддержки мощной видеокарты.

«Пятое поколение вентиляторов Aeroblade 3D и современные технологии, используемые в системах охлаждения, дали возможность снова увеличить производительность нашей линейки тонких и портативных игровых ноутбуков Predator Triton, — отметил Джеймс Лин (James Lin), руководитель направления ноутбуков в подразделении ИТ-продуктов Acer. — В Predator Triton 300 SE появится поддержка процессоров Intel Core H35 11 поколения и видеокарт Nvidia Geforce RTX 30ХХ для современных игр, а для тех, кто между игровыми сессиями хочет успеть сделать что-то полезное, время автономной работы довели до 10 часов».

Несмотря на тонкий корпус (17,9 мм) и небольшой вес (всего 1,7 кг) новое поколение ноутбуков Predator Triton 300 SE (PT314-51s) предназначено для того, чтобы пользователи смогли без проблем запускать даже самые современные и требовательные игры. Ультрапортативный ноутбук с металлическим корпусом оборудован процессором Intel Core i7 H35 Special Edition 11 поколения и видеокартой Nvidia Geforce RTX 3060, а также эффективной системой охлаждения с вентиляторами Aeroblade пятого поколения и поддержкой технологии Vortex Flow, которая поможет сохранить температуру компонентов на минимальном уровне даже в самые «горячие» игровые моменты. Крыльчатка цельнометаллических вентиляторов Aeroblade этого поколения оснащена специальными законцовками, которые усиливают воздушный поток, а инновационные направляющие помогают минимизировать турбулентность и сосредоточить его на наиболее важных компонентах системы. Благодаря этому эффективность охлаждения стала на 10% выше, чем у предыдущего поколения вентиляторов. Технология Vortex Flow позволяет создать аэродинамический поток внутри корпуса, используя тепловые трубки, воздуховоды и пару стратегически размещенных фланцев, чтобы улучшить охлаждение процессора, видеокарты и других критически важных компонентов системы.

triton300sept31451shigh02.jpg

Acer Predator Triton 300 SE

Пользователи, которые любят не только играть, но и смотреть фильмы и ролики, наверняка оценят 14-дюймовый FHD-экран Predator Triton 300 с частотой обновления 144 Гц и тонкими рамками с трех сторон. 10 часов автономной работы дают игрокам возможность немного поучиться между игровыми сессиями или посмотреть любимый стрим после тяжелого рабочего дня. Дополняет общий стиль ноутбука клавиатура с трехзонной RGB-подсветкой. За четкий и сбалансированный звук отвечает технология DTS: X Ultra, которая улучшает его качество, а в играх помогает более точно определить местоположение соперников. Помимо сетевой карты Killer Wi-Fi 6 AX1650 для быстрой беспроводной связи, Predator Triton 300 оборудован большим количеством портов, включая Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 и HDMI. А фирменное ПО Predatorsense и специальная клавиша Turbo дают игрокам возможность в реальном времени управлять скоростью вращения вентиляторов, чтобы работать или редактировать свой контент в тишине, а на полную мощность включать систему охлаждения только в играх.

helios300ph31553high02.jpg

Acer Predator Helios 300

«Новый процессор Intel Core H35 11 поколения обеспечивает впечатляющее качество игрового процесса в ультрамобильных ноутбуках, включая версию Intel Core i7 с частотой до 5,0 ГГц с такими преимуществами, как графические карты с поддержкой PCIe Gen 4, — сказал Фредрик Хамбергер, генеральный менеджер премиальных и игровых ноутбуков в Клиентской вычислительной группе Intel. — Эти производительные мощности поддерживают стандарт Wi-Fi 6, корпус устройств защищен от перегрева — потрясающая инновация в сегменте ультрапортативных игровых ноутбуков, в данном случае мы видим это на примере Predator Triton».

Predator Helios 300 (PH315-53) в новой версии получил поддержку современных видеокарт Nvidia Geforce RX 3080 и до 32 ГБ ОЗУ DDR4, чтобы у пользователей хватило производительности системы и на текущее, и на будущее поколение игр. Такая мощная «начинка» нужна, чтобы на IPS-экране ноутбука с частотой обновления 240 Гц и временем отклика в 3 мс кадры сменялись максимально плавно, без разрывов и подтормаживаний. А полное погружение обеспечит технология DTS:X Ultra с поддержкой виртуального объемного звука. В ноутбуке установлены два вентилятора, включая Aeroblade 3D, а технология собственной разработки Acer Coolboost помогает им работать в оптимальном режиме, чтобы улучшить охлаждение самых важных компонентов системы.

nitro5an517415354high05.jpg

Acer Nitro 5

Ноутбуки Nitro 5 всегда отличались идеальным соотношением цены и качества, и в новом поколении для этого используются современные процессоры Intel Core H35 11 поколения, видеокарты Nvidia Geforce GTX и до 32 ГБ ОЗУ DDR4. Такие характеристики дают возможность играть даже в самые популярные игры с высоким FPS, а пара твердотельных накопителей M.2 PCIe/SATA обеспечат достаточно места для игровой коллекции любых размеров. Для ситуаций, когда пользователю понадобится полная тишина или максимальное охлаждение, встроенное в систему приложение Nitrosense дает возможность отслеживать температуру различных компонентов системы и регулировать скорость вращения вентиляторов в зависимости от текущих потребностей.

Производительность системы можно оценить только запустив игру, но даже на первый взгляд корпус ноутбука избавился от лишних деталей, а рамки вокруг экрана стали меньше, что позволило довести соотношение дисплея к корпусу в новой версии до 80%. Игровой процесс на экране Nitro 5 всегда будет плавным за счет частоты обновления в 144 Гц и времени отклика в 3 мс, а высокая яркость (300 нит1) и качественная цветопередача помогут вдохнуть в игры жизнь. Независимо от того, что происходит на экране и под какой нагрузкой находится система, инновационные технологии Acer помогут сохранить температуру на оптимальном уровне. В дополнение к паре вентиляторов и системе охлаждения с четырьмя воздуховодами, технология Acer CoolBoost способна увеличить скорость вращения вентиляторов на 10%, и эффективность охлаждения процессора/видеокарты на 9% по сравнению с автоматическим режимом.

Помимо этих основных возможностей, Nitro 5 обладает целым рядом других преимуществ и полезных функций. Например, разъем питания ноутбука был перемещен на заднюю часть корпуса, чтобы пользователям не мешал «лишний» кабель. Поддержка современных технологий USB Type-C, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6 (Gig+) обеспечивает отличную скорость проводной и беспроводной передачи данных. А клавиатура ноутбука оборудована четырехзонной RGB-подсветкой, которую пользователь легко сможет настроить на свой вкус.

Ноутбук Predator Triton 300 SE (PT314-51s) появится в России во II квартале 2021 г. по цене от 119990 руб.

Predator Helios 300 (PH315-53) появится в России во II квартале 2021 г. по цене от 124990 руб.

15-дюймовый ноутбук Acer Nitro 5 (AN515-56) и 17-дюймовый ноутбук Acer Nitro 5 (AN517-53) появятся в России во II квартале 2021 г., цены будут объявлены позже.

Другие материалы рубрики

Qualcomm купила стартап, который грозился уничтожить Intel и AMD

Intel внедряет защиту от шифровальщиков на уровне процессоров

Intel меняет гендиректора. Предыдущий всего за два года обрушил ее позиции на рынке

Из ядра Linux исчезнет поддержка старых процессоров

Программист потерял пароль от флешки с биткоинами на сотни миллионов долларов

Армия США вооружится самым портативным и миниатюрным ускорителем частиц в мире

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Техноблог

Нужно ли вам дома NAS-хранилище и как его выбрать?

Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix

Показать еще

Наука

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом

Самые интересные космические открытия в 2020 году
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации