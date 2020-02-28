Acer представила новые мониторы Predator

Acer представила новые игровые мониторы Predator во время турнира Intel Extreme Masters 2020 в Катовице. Компания является официальным партнером IEM, поэтому геймеры, посетившие это мероприятие, смогут раньше всех в Европе оценить высокую производительность и отличное качество изображения новинок Predator, впервые показанных на январской выставке CES.

32-дюймовый монитор Predator X32 отличается качеством изображения благодаря поддержке технологий NVIDIA G-SYNC Ultimate и VESA Display HDR 1400 и подходит геймерам, которые создают собственный видеоконтент. Плавная смена кадров в играх, высокая контрастность экрана и расширенная цветовая гамма позволят рассмотреть мельчайшие детали картинки даже в самые напряженные и наполненные действием моменты. Технология подсветки mini LED с 1152 зонами локального затемнения, разрешение UHD (3840x2160 пикс.), максимальная яркость в 1440 нит, а также широкие углы обзора матрицы IPS (до 178 градусов) помогут игрокам в любых условиях сохранить предельную точность и четко видеть свою цель.

Игровой монитор Predator CG552K оборудован 55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC. Новинка подходит хардкорным любителям игр для ПК и консолей, которые хотят видеть перед собой большую и яркую картинку.

Максимальная яркость 400 нит, цветопередача, откалиброванная до показателя Delta E<1 и 98,5-процентный охват гаммы DCI-P3 обеспечивают естественные и насыщенные цвета на экране. Помимо этого, устройство поддерживает технологию VRR для подключения к совместимым игровым устройствам через порт HDMI.

Acer представит на чемпионате новейший IPS-экран с частотой обновления 300 Гц и временем отклика всего 1 мс. Игровой ноутбук Predator Triton 500, оборудованный экраном с такими внушительными параметрами, отлично подойдет для гоночных симуляторов и шутеров, в которых скорость реакции системы и плавность смены кадров крайне важны. Экран отличается естественной цветопередачей с поддержкой 100-процентного цветового пространства sRGB и широкими углами обзора. Predator Triton 500 — это современная игровая система в прочном металлическом корпусе толщиной всего 17,9 мм при весе 2,1 кг. Тонкие рамки вокруг экрана (6,3 мм) позволили добиться впечатляющего 81-процентного соотношения дисплея и корпуса ноутбука.

Помимо новых мониторов и ноутбуков посетители Intel Extreme Masters смогут увидеть ПК Predator, которые стали официальными игровыми системами чемпионата: Orion 5000, Triton 900 и 500, а также Helios 700 и 300. Эти мощные геймерские компьютеры помогут игрокам всего мира добиться максимальной производительности и выйти на совершенно новый уровень в современных играх — таких как CS:GO.

Весь ассортимент высокопроизводительных игровых устройств Acer Predator, включая официальные компьютеры Intel® Extreme Masters, теперь представлен в крупных розничных сетях, магазинах розничной торговли и интернет-магазине Acer.