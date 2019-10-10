Стартовали российские продажи игрового ноутбука Predator Helios 700. Цена. Фото

Acer объявила о начале продаж в России игрового ноутбука Predator Helios 700 с выдвижной клавиатурой Hyperdrift и мощными комплектующими. Новинка поддерживает современные видеокарты с технологией трассировки лучей и процессоры Intel Core девятого поколения, несколько режимов работы и разгон системы одной кнопкой. Predator Helios 700 доступен в российской рознице по цене от 199990 руб.

Первое, на что пользователь обратит внимание — это внешний вид нового ноутбука. Черный корпус с голубой подсветкой и агрессивные линии устройства сразу дают понять, что Predator Helios 700 — мощная игровая система, а 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), частотой обновления в 144 Гц и разогнанным до 3 мс временем отклика это подтверждает. Ноутбук поддерживает технологию Nvidia G-sync, которая синхронизирует частоту обновления дисплея и видеокарты, чтобы сохранить максимальную четкость изображения в играх.

Уникальная разработка инженеров Acer — выдвижная клавиатура Hyperdrift — помимо своей основной задачи выполняет сразу несколько дополнительных функций: усиливает поток попадающего в систему воздуха и позволяет эффективно разгонять комплектующие, служит удобной подставкой для рук игрока и открывает стеклянную панель Corning Gorilla Glass, под которой можно рассмотреть мощную систему охлаждения ноутбука. Но на этом сюрпризы Hyperdrift не заканчиваются. Реагирующие на силу нажатия специальные клавиши WASD Magforce разработаны специально для любителей гоночных и космических симуляторов, в которых важно плавное и точное управление.

Игровой ноутбук Acer Predator Helios 700

Кроме того, клавиатура оборудована индивидуальной RGB-подсветкой для каждой клавиши, которую можно настроить в фирменном приложении Predatorsense (или в его версии для смартфона), выделенными кнопками для включения пресетов и клавишей Turbo для мгновенного разгона системы.

Современный игровой ноутбук должен обладать мощным потенциалом, чтобы не подтормаживать при запуске «тяжелых» приложений и новейших игр. Поэтому в Predator Helios 700 производительность является одной из важнейших характеристик. Устройство поддерживает современные видеокарты с технологией трассировки лучей, вплоть до Nvidia GeForce RTX 2080, и процессоры Intel Core i9 девятого поколения, а также до 64 ГБ ОЗУ DDR4, что позволяет ноутбуку легко справляться с любыми новинками. Для максимально быстрого запуска системы в Predator Helios 700 установлено до двух NVMe PCIe SSD в конфигурации RAID 0 емкостью до 1 ТБ каждый, а для хранения игр и фильмов в высоком разрешении пользователю доступен жесткий диск объемом до 2 ТБ.

Благодаря обеспечению дополнительного притока воздуха в систему ноутбук может работать в нескольких режимах, включая три режима разгона — Fast, Boosted и Extreme. Два последних резко поднимают производительность системы и доступны только при выдвинутой клавиатуре Hyperdrift.

Высокой скоростью работы отличаются не только процессор и видеокарта Predator Helios 700. Сетевая карта Killer Doubleshot Pro поддерживает новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 с максимальной скоростью до 2,4 Гбит/с, самостоятельно присваивает максимальный приоритет игровому сетевому трафику и всегда находит канал с лучшим качеством связи, чтобы пользователь не страдал из-за неустойчивого соединения и лагов в сетевых играх.

Мощная система охлаждения Predator Helios 700 справляется с нагрузкой даже во время запуска современных трехмерных игр и обеспечивает максимальную производительность при минимальном уровне шума. Залог такой эффективности — технология Coolboost, которая автоматически подстраивает скорость вращения вентиляторов под текущую нагрузку, наличие пяти медных тепловых трубок и испарительной камеры под защитным стеклом, а также сами вентиляторы. Уникальная конструкция Aeroblade 3D четвертого поколения разрабатывалась на основе наблюдений за птицами — в частности, за ночными хищниками совами, на крылья которых и похожа зазубренная кромка сверхтонких лопастей металлических вентиляторов, благодаря чему удалось снизить шум и повысить эффективность вентиляторов.

Помимо качественного изображения и высокой производительности Predator Helios 700 может похвастаться качеством звука. Аудиосистема 5.1 с пятью динамиками и сабвуфером поддерживает технологии Acer Trueharmony и Waves Nx с режимами усиления низких частот, улучшения качества диалогов и увеличения максимального порога громкости. Поэтому пользователь не только легко определит по звуку, с какой стороны к нему подкрадывается враг в игре, но и сможет насладиться любимым фильмом, ощущая себя в зале персонального кинотеатра.

При желании к ноутбуку можно подсоединить до трех мониторов, используя порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB Type-C с поддержкой технологии Thunderbolt 3 для максимальной скорости передачи данных. Внешние накопители и другие устройства подключаются к Helios 700 с помощью трех портов USB 3.1.