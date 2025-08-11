Разделы

Разработка важных драйверов для Linux под угрозой. Проекты «осиротели» из-за массовых увольнений в Intel

Сразу несколько проектов по разработке драйверов устройств для операционных систем семейства Linux оказались без специалистов по сопровождению. Ранее эту работу выполняли сотрудники Intel, которые недавно были вынуждены отказаться от поддержки этих проектов, которым пришлось расстаться с компанией – и не по собственной инициативе.

Intel избавляется от мейнтейнеров

Intel в рамках продолжающейся реструктуризации уволила нескольких специалистов, которые отвечали за сопровождение драйверов устройств компании для операционных систем семейства Linux, пишет Phoronix.

По информации издания, компанию покинул Мустафа Исмаил (Mustafa Ismail) – сопровождающий Linux-драйвера Intel Ethernet RDMA (технология прямого доступа к памяти по сети). После этого проект практически осиротел – теперь над ним работает всего лишь один инженер Intel – Тянь Фэй Чжан (Tianfei Zhang), который в прошлом являлся еще и мейнтейнером драйвера PTP DFL ToD в FPGA-устройствах Intel (поддержка компонента для определения времени). После увольнения из Intel Чжан забросил работу над последним.

Без поддержки остался Linux-драйвер Intel WWAN ISOM, поскольку занимавшийся ей ранее Четан Кумар (Chetan Kumar) более не работает на американского чипмейкера. Драйвер WWAN ISOM необходим для работы не самых новых сетевых модемов с интерфейсом M.2. Помимо ряда Linux-ноутубков, он использовался в системах на базе некоторых моделей хромбуков – недорогих лаптопов на базе операционной системы ChromeOS, которая, в свою очередь, сама основана на Linux. Драйвер WWAN ISOM пока остается в составе ядра Linux, но не исключено, что в конечном счете его все же будет решено исключить, если не найдутся желающие взяться за его сопровождение.

in6.jpg

Intel
Intel уволила несколько человек, работавших над ядром Linux

Ким Бэй (Keem Bay) и Анил Кешавамурти (Keshavamurthy) также завершили свою карьеру в Intel. Бэй сопровождал проект по разработке драйвера Intel DRM – подсистемы, отвечающей за взаимодействие с графическими процессорами компании. Кешавамурти, в свою очередь, обеспечивал поддержку Kprobes – механизма динамической инструментации, который позволяет трассировать любой вызов функции внутри ядра Linux и является важным инструментом отладки, предназначенным для системных программистов.

Еще двое специалистов, имена которых Phoronix не уточняет, которые будучи сотрудниками Intel работали над сопровождением драйвера для 5G-модемов серии Mediatek T7XX (5G WWAN).

Жертвы реструктуризации

По сообщению Phoronix, сообщество теряет специалистов в области разработки и поддержки драйверов под Linux из Intel в ускоренном темпе примерно с февраля 2025 г. В июне американская корпорация под руководством нового генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) объявила о реструктуризации и массовых увольнениях. Всего кампания по сокращению штата, как ожидается, затронет 15-20% от совокупной численности персонала. В абсолютном выражении это 10-12 тыс. человек.

Как ранее сообщил CNews, что кампания по сокращению штата затронула не только рядовых сотрудников, но и руководителей высокого ранга. В, частности, Intel пришлось покинуть Кайзаду Мистри (Kaizad Mistry) и Райану Расселу (Ryan Russell), корпоративным вице-президентам группы развития технологий, а также Гэри Паттону (Gary Patton), корпоративному вице-президенту Design Technology Platform с опытом работы в IBM.

В июне 2025 г. Intel лишилась одного из ключевых специалистов по упаковке чипов Ган Дуаня (Gang Duan), работа которого способствовала сохранению Intel многолетнего лидерства в сфере разработки прорывной технологии размещения интегральных микросхем на стеклянных подложках.

Вклад Intel в развитие Linux

Intel традиционно входит в число компаний, вносящих наибольший вклад в разработку ядра Linux. Так, по данным lwn.net, при работе над Linux 6.16 наибольшую активность проявляли именно программисты из Intel. Специалисты компания лидировали по количеству строк кода ядра, которые были подвергнуты правкам (9,2% от их общего числа).

Также среди компаний, внесших свою лепту в развитие Linux – Red Hat (7,2%), Google (6,9%), Arm (4,7%), Nvidia (4,6%), Qualcomm (4,5%), AMD (4,5%).

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

В конце июля 2025 г. CNews писал о том, что Intel полностью прекратила любую поддержку дистрибутива Clear Linux, считающегося «самым быстрым» в мире и существующего больше 10 лет. Разработка тоже остановлена, а всем пользователям рекомендовано освоить другие ОС. Развивавшие этот проект сотрудники Intel могли попасть под сокращение.

Как отмечает Tom’s Hardware Intel сегодня быстро теряет позиции в области разработки ПО под Linux из-за увольнения специалистов, которые, получая зарплату в Intel, осуществлявшие поддержку и развитие драйверов для одного из важнейших проектов с открытым исходным кодом в истории.

Значительная часть кода, передаваемого специалистами Intel сообществу, представляет собой системные компоненты (драйверы и утилиты), обеспечивающие работоспособность электронной продукции компании в операционных системах на базе Linux.

Если Intel не сумеет изыскать необходимые человеческие и финансовые ресурсы для продолжения сопровождения Linux-драйверов, у пользователей оборудования Intel и ОС семейства Linux могут возникнуть проблемы с надежностью и совместимостью аппаратных и программных компонентов, которые затронут как корпоративных, так и рядовых пользователей, отмечает Tom’s Hardware.

Дмитрий Степанов

