Аппаратный ИИ-комплекс GraLinQ AI создан для критически важных областей — от городской безопасности до научных исследований. GraLinQ AI является инструментом для работы с технологиями искусственного интеллекта и предоставляет компаниям и государственным организациям возможность развертывания нейронных сетей.