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3Logic Group Ревотех GraLinQ AI
Аппаратный ИИ-комплекс GraLinQ AI создан для критически важных областей — от городской безопасности до научных исследований. GraLinQ AI является инструментом для работы с технологиями искусственного интеллекта и предоставляет компаниям и государственным организациям возможность развертывания нейронных сетей.
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|«Гравитон» и «ХайТэк» представили универсальный аппаратный комплекс для высокоплотных вычислений GraLinQ AI 1
3Logic Group и организации, системы, технологии, персоны:
|НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 596 1
|ХайТэк - Hi-Tech 206 1
|Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
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