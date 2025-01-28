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Solera Networks Audatex Аудатэкс



28.01.2025 VAS Experts провел исследование распознавания маскируемого сетевого трафика нейросетями 1
30.11.2022 Искусственный интеллект оценит ущерб по ОСАГО за три минуты 2
22.09.2022 Автосалоны «Авто‑лидер» перешли на новую редакцию решения «Альфа‑Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти» 1
28.05.2013 Новые продукты Blue Coat помогут устранить угрозы потерь данных 1
15.02.2008 Автомобильный дилер Красноярска автоматизирован на базе ПП «Альфа-Авто» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Solera Networks и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 887 2
8226 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
АльфаСтрахование ОМС 16 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 18 1
АльфаСтрахование Жизнь 25 1
Альфа-Групп 696 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Hyundai Motor Company 384 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11374 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24154 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
Предпроектное обследование 76 1
Маркировка - Marking 1056 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 165 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11958 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 966 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3001 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13426 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6668 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66115 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12620 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50522 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 2
1С-Рарус Альфа-Авто 60 2
InterSystems DeepSee 7 1
Apple - App Store 2891 1
АльфаСтрахование Мобайл 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2275 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Дмитриева Елена 2 1
Харагезов Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144444 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3947 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1655 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5834 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1739 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 791 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2406 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5978 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 372 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 39 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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