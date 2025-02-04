Парамонов Евгений
|04.02.2025
|Приложение Itilium+ совместимо с отечественной операционной системой «Ред ОС» 1
|15.04.2014
|ИТ помогают контролировать развитие торговой сети 1
Парамонов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5280 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 1
|Lenovo Motorola 3501 1
|Inline Group - Инлайн Груп 99 1
|Сидоров Юрий 6 1
|Дмитриев Сергей 33 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
|США - Джорджия - Атланта 257 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
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