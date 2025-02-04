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Приложение Itilium+ совместимо с отечественной операционной системой «Ред ОС»

Компания «Деснол», разработчик и интегратор мобильного приложения Itilium+, объявила о прохождении сертификации в конце января 2025 г. Мобильное приложение используется вместе с решением, разработанным для повышения качества управления сервисом 1С:ITILIUM, и позволяет повысить мобильность и удобство использования «большой» системы при выездном характере работы сервис-инженеров. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол».

Совместимость Itilium+ с российской операционной системой «Ред ОС», которая разработана на базе Linux с учетом международных стандартов POSIX и LSB 4.1 и обеспечивает повышенную степень защиты корпоративных данных, позволяет использовать приложение в крупных корпоративных ИТ-проектах и государственных учреждениях, для которых наиболее критичны сегодня безопасность данных, вопрос импортозамещения и снижения зависимости от зарубежных информационных систем. «Ред ОС» входит в реестр российского программного обеспечения и сертифицирована ФСТЭК России, что подтверждает ее надежность и соответствие требованиям информационной безопасности.

«Сегодня мы как разработчик и интегратор автоматизированных систем для бизнеса и производства видим значительный рост интереса со стороны крупного бизнеса в защите своих корпоративных данных, — отметил Евгений Парамонов, руководитель Центра внедрения 1С:ITILIUM компании «Деснол», разработчика и интегратора системы автоматизации управления сервисом 1С:ITILIUM. — В условиях развития цифрового суверенитета важно использовать надежные программные продукты, приложения и сервисы, которые соответствуют современным критериям безопасности, позволяют беспрепятственно работать на объектах критической инфраструктуры, обеспечивая стабильную и защищенную работу. Мы стараемся оперативно реагировать на такие запросы клиентов и учитывать интересы большинства пользователей наших продуктов».

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