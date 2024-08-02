Tecno анонсировал новый камерофон Camon 30S Pro с поддержкой беспроводной зарядки

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил расширение серии Camon 30 – Camon 30S Pro. Смартфон оснащен основной камерой 50 МП OIS со светочувствительным сенсором уровня флагмана SONY IMX896 и возможностью съемки в режиме 100 МП. Это первый смартфон Tecno, оснащенный поддержкой беспроводной зарядки до 20 Вт. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

При этом комплект Camon 30S Pro включает не только сам смартфон, но также проводную зарядку 45 Вт с кабелем, станцию беспроводной зарядки 15 Вт, фирменный чехол и дополнительное защитное стекло с набором для нанесения на экран.

Камера Camon 30S Pro оснащена режимом высокой четкости 100 МП с сенсором Sony IMX896 и оптической стабилизацией OIS. С помощью алгоритма увеличивается детализация каждого снимка, и даже после обрезки кадр остается четким и резким.

Tecno Tecno Camon 30S Pro

Кроме того, режим Super Steady Night Portrait с разрешением 50 МП и оптическая стабилизация OIS обеспечивают высокое качество фотографий даже в сложных условиях, таких как слабое освещение или съемка в движении. Tecno Camon 30S Pro также оснащен 50 МП фронтальной камерой с функцией автофокуса по глазам. Автофокус по глазам человека находит и выделяет лицо в кадре. Двойная вспышка с тремя уровнями яркости поможет подчеркнуть центральную фигуру при съемке в сложных условиях освещения.

AMOLED-дисплей Camon 30S Pro с диагональю 6,8 дюйма имеет изогнутые края. Экран Camon 30S Pro защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, а в комплекте имеется дополнительное закаленное стекло. Разрешение экрана – FHD+, яркость – до 1300 нит, частота обновления – 120 Гц.

В Tecno Camon 30S Pro установлены двойные стереодинамики с поддержкой объемного звука Dolby Atmos.

Camon 30S Pro оснащен батареей емкостью 5000 мАч, которая обеспечивает до 1,25 дня (30 часов) автономной работы. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство всего за 55 минут. Пользователи могут рассчитывать не менее чем на 1600 циклов зарядки, при этом батарея сохраняет эффективность более 80%.

Помимо того, Camon 30S Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт. В комплекте со смартфоном есть беспроводная зарядная станция мощностью 15 Вт и специальный чехол из экокожи со стилизованными магнитными вставками для более удобного подключения к беспроводной зарядке.

Tecno Camon 30S Pro работает на базе 6 нм восьмиядерного процессора MediaTek G100. Смартфон также оснащен большим объемом постоянной памяти 256 ГБ и оперативной памятью 8 ГБ с возможностью расширения на дополнительные 8 ГБ.

Устройство выпускается в трех цветах. Версия в цвете «Звездный серый» имеет пластиковую поверхность корпуса с текстурой концентрических кругов, напоминающих фотографию ночного неба, снятого на длинной выдержке. Основная часть корпуса в расцветке «Жемчужное золото» имеет поверхность из кофейной экокожи, которая была создана по технологии переработки остатков кофейной гущи. Третий вариант цвета — лимитированная версия Camon 30S Pro под названием «Зеленый хамелеон». Панель корпуса защищена пластиком с технологией Sunlight Drawing, благодаря чему смартфон может менять цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей.

В скором времени Tecno Camon 30S Pro будет представлен на российском рынке.