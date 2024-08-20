«Руссофт»: замедлилось падение популярности зарубежных ОС и СУБД

В последние несколько лет разработка приложений для зарубежных операционных систем (ОС) и систем управления базами данных (СУБД) неуклонно сокращалась, а для российских — очень быстро росла. По итогам 2023 г. эти изменения продолжились, но уже стали не столь значительными и однозначными. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Популярность ОС и СУБД среди российских разработчиков ПО оценивается по двум показателям: доле компаний, которые разрабатывают приложения под ту или иную систему, и доле совокупного времени, затраченного на разработку приложений для этих ОС и СУБД. Первый показатель отражает количество компаний, а второй — интенсивность разработки.

При расчетах количества компаний, работающих с разными ОС, виден рост числа компаний, создающих приложения для ОС семейства Linux, на базе которого разработаны основные отечественные ОС, и небольшие сокращения у ОС Windows, Android, iOS и Mac OS.

«Ввиду возникшей необходимости перехода на отечественные ОС и сложности вовлечения пользователей в смену удобного для них UI, отечественным вендорам приходится больше думать о месте ОС в рабочем пространстве пользователя и стараться представлять: более полный набор ПО, думать о поддержке пользователя и применять customer-centric подход, закрывая разные ниши рынка: офисная работа, госучреждения. Это требует больше координации между игроками рынка: офисное ПО, CAD/CAM, VPN. С точки зрения серверных и DevOps технологий, мяч по большей части на стороне разработчиков отечественных аналогов устоявшихся стандартов (ОС, СУБД и других решений). Их основная задача - обеспечить максимальную бесшовность и минимальную стоимость перехода клиентов, коими являются и компании с обширной и устоявшейся инфраструктурой, и разработчики серверного и прикладного ПО. Роль последних - быть ранними последователями (early adopters) трендов в отечественной разработке, давать своевременную обратную связь и повышать общий уровень технологической грамотности в своих кругах», - отметил Илья Абашин, технический руководитель направления разработки программного обеспечения GETMOBIT.

Отдельно стоит отметить увеличение показателя российской ОС для мобильных устройств «Аврора». Хотя годом ранее было зафиксировано сокращение этого показателя, есть основания предполагать, что его колебание около какой-то небольшой величины, а реальный рост, который будет подтвержден в последующие несколько лет.

Прежде всего, стоит обратить внимание на активность компании «Открытая мобильная платформа», которая входит в «Ростелеком» и занимается разработкой и продвижением операционной системы «Аврора». В августе 2023 г. она объявила о планах по увеличению штата разработчиков и тестировщиков на 40% и созданию библиотеки для разработки приложений ОС «Аврора» из фреймворка для Android и iPhone, а в сентябре 2023 г. представила платный эмулятор Avroid, который позволяет на ОС «Аврора» запускать Android-приложения. В ноябре 2023 г. стало известно, что ОС «Аврора» получила масштабное обновление интерфейса: разработчики сделали его более похожим на классические ОС Android и iOS, а также добавили «фишки», присущие этим ОС. В декабре 2023 г. «Ростелеком» показал новую версию своей ОС («Аврора» 5.0), которая разрабатывалась два года, и анонсировал создание Aurora Foundation для развития экосистемы разработки приложения для ОС «Аврора».

Руссофт Топ-6 наиболее популярных операционных систем среди российских софтверных компаний в 2008-2023 годы, а также прогноз на 2024 г.

При анализе более важного показателя — интенсивности разработки, аналогичная картина, но лучше видно, что доля Linux увеличилась, но не так значительно, как в предыдущие два года, и можно отметить относительно незначительное сокращение доли Windows. С учетом погрешности можно говорить даже о некоторой стабилизации интенсивности разработки приложений под Windows. Продолжилось снижение интенсивности разработки и у Android.

Подобная стабилизация означает, что замещение Windows и Android продолжает идти преимущественно в государственных органах, учреждениях и корпорациях, а также в крупных коммерческих компаниях, попавших в санкционные списки, а также на предприятиях, управляющих объектами критической инфраструктуры. Этот круг корпоративных клиентов поставщиков российских аналогов определился. Также в целом известны их потребности в приложениях и новых решениях.

«На перспективы рынка отечественных ОС и СУБД стоит смотреть широко. Потенциал крупных коммерческих компаний еще не исчерпан, а конкуренция вынудит поставщиков создавать новые, более востребованные продукты. Важным направлением роста являются решения для облачных вычислений, например, когда в компактном контейнере представлены ОС, СУБД и/или отечественная Java. В долгосрочной, но многообещающей перспективе драйвером могут стать российские производители железа: от серверов до планшетов и смартфонов. При этом будет расти спрос на техподдержку ИТ-систем, созданных на базе Open Source компонент. Ведь экспертиза вендора позволит минимизировать риски в случае критических сбоев», - сказал Сергей Лунегов, директор по продуктам Axiom JDK.

Не попавшие под санкции крупные компании, малый и средний бизнес, домашние пользователи пока не видят острой необходимости отказываться от привычных операционных систем (прежде всего, Windows). Они хотя и переходят на Linux, но очень медленно. Однако ждать от Microsoft можно чего угодно — любого сюрприза. Компания то объявляет об уходе с российского рынка, то возвращается, продлевая лицензии некоторым вузам. К тому же, и без осознанных деструктивных решений по отношению к российским пользователям, от ее решений могут возникнуть серьезные проблемы.

Произошедший в пятницу 19 июля 2024 г. глобальный сбой информационных систем, который затронул миллионы компьютеров в аэропортах, банках, больницах и т.д., специалисты не связывают с какими-то дефектами самой ОС Windows, но у них вызывает непонимание того, как вообще были организованы разработка и обновление программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры, что подобное могло случиться. Речь идет преимущественно о странах, которые принято называть технологически и экономически развитыми. Инцидент совсем не первый, хотя прежние инциденты были не такими масштабными.

Западные компании демонстрируют, что под давлением политиков они не только могут оказаться ненадежными поставщиками решений и услуг, но и создают такие решения, которые качественными назвать с каждым годом сложнее и сложнее. Тем более что к решениям Microsoft на протяжении всей истории этой компании были претензии у пользователей, но благодаря монопольному положению она только увеличивала свои обороты и капитализацию.

Конечно, пользователи всегда очень неохотно переходят с одной уже привычной ОС на другую, но ждать сюрпризов, которые заставят позаботиться срочно о смене ОС, рискованно. Один из возможных способов плавного перехода может быть установка отечественной ОС на базе Linux параллельно с Windows. Россия вместе с Китаем и другими странами БРИКС может показать, как можно вполне обойтись без операционной системы компании Microsoft.

Руссофт Доля основных операционных систем по времени, затраченному на разработку под них приложений по итогам 2019-2023 годов

Аналогичное торможение с некоторым откатом к показателям предыдущих лет наблюдается и по СУБД. Доля PostgreSQL, на базе которой создано отечественное решение Postgres Pro, по итогам 2023 г. не только не увеличилась впервые за 10 лет, но и существенно снизилась. При этом возросла доля зарубежных СУБД Oracle, MongoDB и MySQL. Тем не менее, доля пользователей СУБД MS SQL продолжила свое снижение. Несмотря на некоторый откат к показателям предыдущих лет, отрыв PostgreSQL от занимающей второй место СУБД Oracle по-прежнему огромный.

Интенсивность разработки под отечественную СУБД ClickHouse сокращается, но при этом нужно отметить, что в ходе опроса 2022 г. ее упомянули 11% компаний, в 2023 г. — уже 17%, а в 2024 г. — 21%.

Руссофт Доля СУБД по интенсивности разработки приложений под них (данные опросов 2020-2024 годов)

Несмотря на то что круг особо востребованных систем управления базами данных сужается, в последние годы разрабатываются новые СУБД, которые требуются для решения принципиально новых задач, которые раньше в индустрии просто не существовали. К этой работе подключились и российские компании.

СУБД используют только достаточно крупные организации и корпорации. Они лучше оценивают возможные риски. Потому сложностей с замещением возникнуть не должно, хотя асимметричные изменения в уровне востребованности PostgreSQL и Oracle могут свидетельствовать о сопротивлении импортозамещению СУБД Oracle, хотя бы в банковской сфере и в телекоме.