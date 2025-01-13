Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном

Xiaomi под брендом Redmi выпустила смартфоны Note 14 4G и 14 Pro 4G на глобальном рынке. Это недорогие модели стоимостью от $199, которые, вероятнее всего, приедут и в Россию. На российском рынке серия Redmi Note очень популярна, а модели Note 14 4G и 14 Pro 4G отличаются тем, что в них отсутствует поддержка 5G-сетей, коих до сих пор нет в России.

Для России за небольшие деньги

Состоялся релиз глобальных версий смартфонов Xiaomi Note 14 4G и 14 Pro 4G, которые будут продаваться по всему миру под брендом Redmi («дочка» Xiaomi). В конце 2024 г. состоялась премьера их модификаций для китайского рынка.

Существует очень высокая вероятность, что Redmi Note 14 4G и 14 Pro 4G будут продаваться и в России. Redmi Note предыдущих нескольких поколений, начиная минимум с вышедшего в начале 2019 г. Redmi Note 7, всегда были доступны в официальной российской рознице.

Note 14 4G и 14 Pro 4G – это идеальные телефоны для России, и не только ввиду популярности Xiaomi и Redmi. Оба смартфона не поддерживают сотовые сети пятого поколения (5G), которых в России до сих пор нет, хотя во многих других странах они активно развиваются с 2019 г.

Xiaomi Redmi Note 14 4G

На мировом рынке базовый Redmi Note 14 4G стоит от $199 (20,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 января 2025 г.) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также доступны комплектации 8/128 и 8/256 ГБ и четыре цвета корпуса – черный, зеленый, синий и фиолетовый.

Redmi Note 14 Pro 4G доступен в черном, синем и фиолетовом цветах стоит от $299 (30,5 тыс. руб.). В эту цену входят флеш-накопитель на 128 ГБ и оперативная память объемом 8 ГБ. Дополнительные комплектации – 8/256, 12/256, 12/512 ГБ.

Тотальная экономия Xiaomi

Несмотря на то, что Note 14 4G и 14 Pro 4G относятся к 2025 модельному году, в них обоих используется, можно сказать, древняя по современным меркам память, притом как оперативная, так и встроенная. С одной стороны, это бюджетные модели, с другой – это все же Redmi Note, а не просто Redmi.

Xiaomi Корпус 14 4G выполнен из пластика

В смартфонах установлен флеш-накопитель стандарта UFS 2.2. Конечно, это не медленная еММС, но он был представлен в 2020 г. В настоящее время во флагманских моделях используется UFS 4.0, а в более доступных – UFS 3.0.

То же касается и оперативной памяти. В эпоху повсеместного распространения DDR5, LPDDR5 и LPDDR5X Xiaomi Note 14 4G и 14 Pro 4G использует LPDDR4X прямиком из 2017 г.

В обоих случаях столь жесткие ограничения продиктованы выбором процессора, который не знает о существовании современной памяти. В Note 14 4G и 14 Pro 4G используются 6-нанометровые MediaTek Helio G99-Ultra и Helio G100-Ultra соответственно, для которых LPDDR4X и UFS 2.2 – это предел.

Притом в младшем смартфоне процессор стоит сравнительно старый Helio G99-Ultra выпущен в мае 2022 г. и является переименованным Helio G99. Новое название не повлияло на спецификации – два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц, шесть Cortex-A55 на 2 ГГц, видеоподсистема Mali-G57 MP2, результат в AnTuTu – 420,2 тыс. баллов.

Helio G100-Ultra – переименованный Helio G100 образца августа 2024 г. По ядрам и частотам он идентичен G99, результат в AnTuTu – 421,6 тыс. баллов.

Возможности младшей модели

Redmi Note 14 4G поставляется с AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением 2400х1080 точек, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, контрастностью 5000000:1, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Экран имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.

Xiaomi Только основная камера в 14 4G имеет высокое разрешение

Основная камера смартфона тройная. Главный сенсор – 108 МП (размер 1/1,67 дюйма, диафрагма f/1,7, шесть линз в оптике) за ним следуют 2 МП сенсор глубины (f/2,4) и макро-камера с такими разрешением и диафрагмой. Поддерживается запись Full HD-роликов на 30 кадрах в секунду.

Фронтальная камера – 20 МП, f/2,2, четыре линзы в объективе. Тоже есть поддержка записи видео в Full HD-формате с частотой 30 кадров в секунду.

Смартфон оснащен батареей на 5500 мАч и поддержкой 33-ваттной зарядки, причем блок питания соответствующей мощности входит в комплект поставки. В устройстве есть модули NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и GPS-ресивер. Заявлены два динамика с поддержкой Dolby Atmos, вход под проводные наушники и базовая защита от пыли и влаги по стандарту IP54.

Смартфон подороже

Redmi Note 14 Pro 4G стоит в полтора раза дороже младшего Redmi Note 14 4G, и за эти деньги в нем установлен точно такой же экран. Разве что стекло заменили на более прочное Gorilla Glass Victus 2.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G

Батарея имеет ту же емкость 5500 мАч, но заряжается быстрее – поддержка 45 Вт (блок питания на 45 Вт в комплекте). Защита от пыли и влаги улучшена до IP64.

Основные различия между смартфонами, помимо дизайна и увеличенного объема памяти, кроются в возможностях камер, но не в их количестве. Pro-смартфон получил тройную тыльную камеру: основной сенсор 200 МП (оптическая стабилизация, f/1,65 размер датчика 1/1,4 дюйма, семь линз в оптике), 8 МП (ультраширокоугольник, f/2,2) 2 МП (макро, f/2,4). Запись видео в Full HD на 60 кадрах.

Xiaomi Камера - главное достоинство 14 Pro 4G

Тыльная камера – 32 МП с диафрагмой f/2,2. Поддерживается запись видео в Full HD на 30 кадрах в секунду.