Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном
Xiaomi под брендом Redmi выпустила смартфоны Note 14 4G и 14 Pro 4G на глобальном рынке. Это недорогие модели стоимостью от $199, которые, вероятнее всего, приедут и в Россию. На российском рынке серия Redmi Note очень популярна, а модели Note 14 4G и 14 Pro 4G отличаются тем, что в них отсутствует поддержка 5G-сетей, коих до сих пор нет в России.
Для России за небольшие деньги
Состоялся релиз глобальных версий смартфонов Xiaomi Note 14 4G и 14 Pro 4G, которые будут продаваться по всему миру под брендом Redmi («дочка» Xiaomi). В конце 2024 г. состоялась премьера их модификаций для китайского рынка.
Существует очень высокая вероятность, что Redmi Note 14 4G и 14 Pro 4G будут продаваться и в России. Redmi Note предыдущих нескольких поколений, начиная минимум с вышедшего в начале 2019 г. Redmi Note 7, всегда были доступны в официальной российской рознице.
Note 14 4G и 14 Pro 4G – это идеальные телефоны для России, и не только ввиду популярности Xiaomi и Redmi. Оба смартфона не поддерживают сотовые сети пятого поколения (5G), которых в России до сих пор нет, хотя во многих других странах они активно развиваются с 2019 г.
На мировом рынке базовый Redmi Note 14 4G стоит от $199 (20,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 января 2025 г.) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также доступны комплектации 8/128 и 8/256 ГБ и четыре цвета корпуса – черный, зеленый, синий и фиолетовый.
Redmi Note 14 Pro 4G доступен в черном, синем и фиолетовом цветах стоит от $299 (30,5 тыс. руб.). В эту цену входят флеш-накопитель на 128 ГБ и оперативная память объемом 8 ГБ. Дополнительные комплектации – 8/256, 12/256, 12/512 ГБ.
Тотальная экономия Xiaomi
Несмотря на то, что Note 14 4G и 14 Pro 4G относятся к 2025 модельному году, в них обоих используется, можно сказать, древняя по современным меркам память, притом как оперативная, так и встроенная. С одной стороны, это бюджетные модели, с другой – это все же Redmi Note, а не просто Redmi.
В смартфонах установлен флеш-накопитель стандарта UFS 2.2. Конечно, это не медленная еММС, но он был представлен в 2020 г. В настоящее время во флагманских моделях используется UFS 4.0, а в более доступных – UFS 3.0.
То же касается и оперативной памяти. В эпоху повсеместного распространения DDR5, LPDDR5 и LPDDR5X Xiaomi Note 14 4G и 14 Pro 4G использует LPDDR4X прямиком из 2017 г.
В обоих случаях столь жесткие ограничения продиктованы выбором процессора, который не знает о существовании современной памяти. В Note 14 4G и 14 Pro 4G используются 6-нанометровые MediaTek Helio G99-Ultra и Helio G100-Ultra соответственно, для которых LPDDR4X и UFS 2.2 – это предел.
Притом в младшем смартфоне процессор стоит сравнительно старый Helio G99-Ultra выпущен в мае 2022 г. и является переименованным Helio G99. Новое название не повлияло на спецификации – два ядра Cortex-A76 на 2,2 ГГц, шесть Cortex-A55 на 2 ГГц, видеоподсистема Mali-G57 MP2, результат в AnTuTu – 420,2 тыс. баллов.
Helio G100-Ultra – переименованный Helio G100 образца августа 2024 г. По ядрам и частотам он идентичен G99, результат в AnTuTu – 421,6 тыс. баллов.
Возможности младшей модели
Redmi Note 14 4G поставляется с AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением 2400х1080 точек, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, контрастностью 5000000:1, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Экран имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.
Основная камера смартфона тройная. Главный сенсор – 108 МП (размер 1/1,67 дюйма, диафрагма f/1,7, шесть линз в оптике) за ним следуют 2 МП сенсор глубины (f/2,4) и макро-камера с такими разрешением и диафрагмой. Поддерживается запись Full HD-роликов на 30 кадрах в секунду.
Фронтальная камера – 20 МП, f/2,2, четыре линзы в объективе. Тоже есть поддержка записи видео в Full HD-формате с частотой 30 кадров в секунду.
Смартфон оснащен батареей на 5500 мАч и поддержкой 33-ваттной зарядки, причем блок питания соответствующей мощности входит в комплект поставки. В устройстве есть модули NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и GPS-ресивер. Заявлены два динамика с поддержкой Dolby Atmos, вход под проводные наушники и базовая защита от пыли и влаги по стандарту IP54.
Смартфон подороже
Redmi Note 14 Pro 4G стоит в полтора раза дороже младшего Redmi Note 14 4G, и за эти деньги в нем установлен точно такой же экран. Разве что стекло заменили на более прочное Gorilla Glass Victus 2.
Батарея имеет ту же емкость 5500 мАч, но заряжается быстрее – поддержка 45 Вт (блок питания на 45 Вт в комплекте). Защита от пыли и влаги улучшена до IP64.
Основные различия между смартфонами, помимо дизайна и увеличенного объема памяти, кроются в возможностях камер, но не в их количестве. Pro-смартфон получил тройную тыльную камеру: основной сенсор 200 МП (оптическая стабилизация, f/1,65 размер датчика 1/1,4 дюйма, семь линз в оптике), 8 МП (ультраширокоугольник, f/2,2) 2 МП (макро, f/2,4). Запись видео в Full HD на 60 кадрах.
Тыльная камера – 32 МП с диафрагмой f/2,2. Поддерживается запись видео в Full HD на 30 кадрах в секунду.