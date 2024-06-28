Знаменитые «убийцы флагманов» вернулись. OnePlus выпустила сверхмощный долгоиграющий смартфон почти вдвое дешевле iPhone. Видео

OnePlus добавила в модельный ряд смартфон Ace 3 Pro. Он не считается флагманским, но при этом заимствует «железо» у топовых моделей, хотя стоит при этом значительно дешевле. Даже самый доступный iPhone 15 стоит ощутимо дороже в сравнении с ним – за него придется заплатить почти вдвое больше денег.

OnePlus восстановила репутацию

Компания OnePlus выпустила смартфон Ace 3 Pro, который можно отнести к «убийцам флагманов». Так она называла свои самые первые смартфоны, имевшие самую лучшую по тем временам электронику, но стоившие при этом ощутимо дешевле топовых моделей конкурирующих брендов.

Ace 3 Pro делает то же самое – щеголяя огромным объемом оперативной памяти и аккумулятором значительно увеличенной емкости, а заодно и передовым процессором, он стоит в Китае от 3199 юаней (36,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 июня 2024 г.) за комплектацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, базовый iPhone 15 в США стоит $799 или 67,9 тыс. руб., то есть почти в 1,9 раза дороже.

Также есть версии 16/256 ГБ (3499 юаней, 40,2 тыс. руб.), 16/512 ГБ (3799 юаней, 43,6 тыс. руб.) и 24/1024 ГБ (4399 юаней, 50,5 тыс. руб.). В каждом из вариантов используются модули LPDDR5X для оперативной памяти и UFS 4.0 для накопителя.

OnePlus Цветов корпуса мало - обычно небольшое разнообразие оттенков характерно именно для флагманских устройств

Вариантов расцветки три – зеленый, серебристый и темно-серый. Обещаны текстурированная панель из керамики или из стекла на выбор и корпус из металла.

Экран и процессор

OnePlus собрала новый Ace 3 Pro на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с топологией 4 нм. Вышедший в конце октября 2023 г., он является одним из самых производительных чипов в мире – более 2,08 млн баллов в AnTuTu 10 и 7300 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6 против 1,53 млн в AnTuTu 10 у Apple A17 Pro из состава смартфона iPhone 15 Pro Max.

В процессоре есть одно ядро Cortex-X4 до 3,3 ГГц, три ядра Cortex-A720 до 3,2 ГГц, пара ядер Cortex-A720 до 3 ГГц и два энергоэффективных ядра Cortex-A520 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Также в наличии видеоподсистема Adreno 750.

OnePlus Опциональный керамический корпус

Экран новинки OnePlus прячется под высокопрочным защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и имеет диагональ 6,78 дюйма при разрешении 2780х1264 пикселя и соотношении сторон 19,8:9. Дисплей характеризуется плотностью пикселей 450 ppi, 10-битным представлением цвета, максимальной яркостью 4500 нит, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой технологий Dolby Vision и HDR10+.

Фотокамеры и батарея

Аккумулятор Ace 3 Pro имеет повышенный до 6100 мАч аккумулятор, который заряжается по USB-C и поддерживает очень быструю 100-ваттную зарядку. По заверениям производителя, эта батарея не только на 22% больше стандартной для большинства Android-смартфонов 5000 мАч в плане емкости, но и на 3% меньше в плане физических габаритов.

От 100-ваттного блока питания такая батарейка зарядится от 0 до 100% за 36 минут и затем проработает двое суток в режиме активного использования. Заявлена также потеря емкости не более 20% от первоначальной после четырех лет эксплуатации.

Фронтальная камера смартфона вписана в экран и снимает в разрешении 16 МП. Ничего выдающегося она из себя не представляет – апертура f/2.4, фиксированный фокус, оптика с пятью линзами и функция записи Full HD-роликов на 30 кадрах в секунду.

OnePlus В смартфоне основной упор сделан на CPU и аккумулятор, но и про камеры тоже не забыли

Тыльный массив камер состоит сразу из трех сенсоров, основной среди которых – Sony IMX890 на 50 МП. В наличии апертура f/1.8, эквивалентное фокусное расстояние 24 мм, оптическая стабилизация и шесть линз.

Второй модуль – широкоугольный на 8 МП (f/2.2, ЭФР 16 мм, угол обзора 112 градусов, пять линз). Третий сенсор – макро (2 МП, f/2.4, 22 мм, съемка в макро с расстояния 4 см, три линзы).

Распаковка Ace 3 Pro

Для тыльной камеры в OnePlus Ace 3 Pro заявлены поддержка HDR, 20-кратный зум (цифровой) и запись видео в 4К на 60 кадрах в секунду.

Дополнительные спецификации

К прочим характеристикам нового смартфона OnePlus относятся прошивка ColorOS 14.1 на базе ОС Android 14, поддержка сетей 5G, два SIM-слота (лоток microSD не заявлен) и NFC для бесконтактных платежей. Также в наличии модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, ресиверы GPS и ГЛОНАСС.

OnePlus О сроках появления Ace 3 Pro за пределами КНР информации нет

В Ace 3 Pro упомянуты встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.