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Пополнение на Ozon: стабилизатор положительного напряжения 1117S-A производства «Микрона» в розничной продаже

На маркетплейсе Ozon в линейке продукции «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», добавилась микросхема для промышленного применения, включенная в реестр отечественной промышленной продукции: линейный стабилизатор напряжения с регулируемым напряжением на выходе. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

«По своему функциональному назначению интегральная микросхема представляет собой широко применяемый стабилизатор положительного напряжения, являющийся аналогом импортных микросхем серии 1117. На Ozon в наличии два варианта комплектации по 10 и 100 шт. – это дает возможность их приобрести и применить не только крупным предприятиям, но и стартапам и всем заинтересованным разработчикам и радиолюбителям. Также доступна для заказа идентичная микросхема К5361EP1T производства «Микрона», которая обладает статусом российской микросхемы первого уровня и внесена в реестр отечественной промышленной продукции», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон».

Стабилизатор выпускается в версии с регулируемым выходным напряжением от 1,5 В до 5,0 В. Разработка внутренней схемы позволяет работать при разнице между напряжением на входе и выходе до 800 мВ, а падение напряжения полностью определяется как функция тока нагрузки. Подгонка на кристалле регулирует опорное напряжение/выходное напряжение с точностью 1%. Величина ограничения тока также подгоняется с целью уменьшения нагрузки на стабилизатор и цепь источника питания в условиях перегрузок. Применяется в электроэнергетике (приборы учета), автоэлектронике, промышленной (силовой) электронике, телекоммуникационном оборудовании, системах безопасности и широком спектре устройств.

Основные характеристики: регулируемое выходное напряжение; выходной ток 1 A; падение напряжения 1,5 В макс. при 1 A; стабилизация напряжения в диапазоне входных напряжений 0,2% макс.; стабилизация напряжения в диапазоне токов нагрузки 0,4% макс.; быстрый отклик на переходные процессы; защита ограничением по току; защита при перегреве; стандартный корпус SOT-223; диапазон рабочих температур: от - 40 до 125°С.

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Бизнес

Микросхема в наличии в каталоге Ozon в категории «Электроника / Комплектующие для ПК / Электронные модули».

Также всем заинтересованным разработчикам и радиолюбителям в розничной продаже на маркетплейсе Ozon доступны отладочные платы на базе микроконтроллера MIK32 «Амур» и комплект из трех микроконтроллеров MIK32 «Амур» производства «Микрона».

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