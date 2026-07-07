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GS Group осваивает выпуск новых видов высокотехнологичной продукции для российских заказчиков

GS Group представила решения в сфере контрактного производства электроники и промышленной продукции – от корпусирования микросхем до серверов и серийного выпуска штампованных изделий из металла и пластмасс.

Предприятие GS Nanotech представило услуги по проектированию и сборке микросхем и систем-в-корпусе, корпусированию в пластиковые и металлокерамические корпуса, а также автоматическому функциональному тестированию интегральных схем по стандартам JEDEC. Предприятие выполняет сборку сложных микросхем – от микроконтроллеров до процессоров и многокристальных сборок. Услуги корпусирования локализованы на GS Nanotech на 100%, что позволяет заказчикам включать российский этап сборки микросхем в производственную цепочку конечного устройства.

На стенде также представлены решения для вычислительной техники: твердотельные накопители форматов M.2 PCIe и SATA, модули оперативной памяти DDR5 в исполнениях U-DIMM и SO-DIMM.

Еще одним экспонатом стал сервер, выпуск которого освоен на производственных мощностях GS Group. Планомерное развитие компетенций холдинга в сфере контрактного производства позволяет изготавливать сложную вычислительную технику и новые виды продукции в интересах государственных и корпоративных российских заказчиков.

Предприятие «Пранкор» представило возможности контрактного производства промышленных изделий и компонентов. В его компетенции входят инжиниринг и реинжиниринг, металлообработка, литье алюминия и пластмасс, изготовление технологической оснастки, окраска, сборка, контроль качества и упаковка. Такой набор операций позволяет вести проект в едином производственном контуре от технической проработки идеи до серийного выпуска.

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»
Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» цифровизация

Отдельное направление «Пранкора» – изготовление и восстановление пресс-форм, штампов, форм для алюминиевого литья, ложементов и специальных приспособлений. Эти компетенции востребованы при запуске новых продуктов, адаптации конструкции к производству и расширении выпуска существующих изделий.

«Для российских заказчиков все более важна возможность выстраивать устойчивые производственные цепочки внутри страны. Наши предприятия могут включаться в проработку проектов на разных стадиях: выполнять сложные операции с микроэлектроникой, готовить изделия к производству, обеспечивать серийный выпуск. Освоение новых направлений, в том числе серверных решений, позволяет расширять такую кооперацию и усиливать локализацию конечных изделий», — отметил вице-президент GS Group Сергей Долгопольский.

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