В России создан «самый мощный» отечественный светодиод. Он умещается на мизинце

Российская компания GS LED создала новый компактный светодиод в корпусе 5050S, который называет «самым мощным в России». Он предназначен для уличного освещения. Его особенность – 12 кристаллов в одном корпусе вместо прежних восьми, за счет чего световой поток ощутимо вырос. Выпущены первые образцы – сейчас они тестируются потенциальными заказчиками.

Да будет светодиод

Российский холдинг GS Group сообщил CNews о создании нового светодиода повышенной яркости. Он выполнен в корпусе 5050S и, по словам разработчиков, является «самым мощным в России».

Светодиоды в корпусе 5050S имеют крошечные габариты – всего 5 мм в длину и столько же в ширину, что отражено в их индексе. Высота таких элементов варьируется от 1,6 до 2,3 мм.

Созданием нового светодиода занимались специалист компании GS LED, входящей в состав GS Group. Отличительной особенностью их творения стало наличие внутри сразу 12 кристаллов, тогда как сам по себе корпус 5050S разрабатывался под восемь кристаллов. Увеличение их количества привело к росту одновременно и мощности светодиода, и излучаемого им светового потока.

GS Group Производство светодиодов 5050S. Фото предоставлено пресс-службой GS Group

Спецификации нового светодиода (мощность и световой поток, в частности) разработчики не раскрывают.

Превзойти самих себя

GS LED не первый год экспериментирует с наращиванием мощности светодиодов. В частности, три года назад ее инженеры смогли разместить 10 кристаллов в том же корпусе 5050S, сообщил CNews исполнительный директор GS LED Андрей Мартынов.

По его словам, в дальнейшем работа в этом направлении продолжилась, что привело к возможности интеграции в корпус 5050S на этот раз 12 кристаллов. Иными словами, их общее количество увеличилось на 20% от прежнего значения (10 кристаллов) и сразу на 50% от первоначальных восьми кристаллов.

Сфера применения

У светодиодов, исполненных в корпусе 5050S, очень широкая сфера использования. Их применяют декоративных лампах, светодиодных лентах, индикаторных панелях, часто используют в автомобилях и других видах техники.

GS Group Производство светодиодов 5050S. Фото предоставлено пресс-службой GS Group

Однако в случае с 12-кристальным 5050S за авторством GS LED сфера применения у него будет всего лишь одна. Применять их будут исключительно в уличном освещении. Представители GS Group не прокомментировали такую ограниченность использования новинки.

Когда ждать

К моменту выхода материала новый сверхмощный светодиод 5050S успешно прошел внутренние испытания специалистами GS LED и передан на тестирование потенциальным заказчикам. На вопросы CNews о сроках тестирования и о том, какие именно компании заняты в испытаниях нового светодиода, представители GS Group не ответили.

Однако, судя по всему, холдинг GS Group нацелился в первую очередь на госзакупки. На это указывает тот факт, что новый светодиод в настоящее время проходит процедуру внесения в реестр отечественной электроники Минпромторга.

«После внесения в реестр изделия можно будет закупать для использования в устройствах, реализуемых по 223 и 44 ФЗ», – сообщили CNews представители GS Group.

44-ФЗ и 223-ФЗ — федеральные законы, регламентирующие процедуру госзакупок. 44-ФЗ – закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Регулирует закупки государственных и муниципальных бюджетных учреждений на бюджетные деньги.

223-ФЗ – это закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». С его помощью осуществляется регулирование закупки товаров, работ и услуг госкорпорациями, унитарными предприятиями, а также компаниями с госучастием.

Потенциал есть

В GS Group не раскрыли CNews, когда планируется начать массовое производство «самых мощных в России» светодиодов 5050S, и какие у него целевые показатели выпуска. Но в целом мощности холдинга позволяют выпускать до 145 млн светодиодов в год, с учетом всех производимых 140 модификаций в типоразмерах 2835, 3030 и 5050.

Этого результата холдинг достиг за пять лет. крупносерийное производство светодиодов под брендом GS LED было запущено в 2021 г. Представители GS Group подчеркивают, что это « крупнейшее производство светодиодов в России».