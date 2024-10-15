GS Group поставит «Аквариусу» твердотельные накопители

SSD GS027 производства GS Nanotech будут использованы в персональных компьютерах, ноутбуках и моноблоках под брендом Aquarius, сообщили CNews представители GS Group. Сейчас продуктовая линейка этих клиентских устройств насчитывает порядка 30 моделей, предназначенных для корпоративных клиентов компании.

Отечественные SSD включены в балльную систему оценки локализации промышленной продукции Минпромторга России.

SSD-накопители GS027 в форм-факторе M.2 вывели в серию в 2023 г. Они ориентированы на применение в компактных ноутбуках, планшетах и ПК и могут обеспечить более высокую скорость работы и лучшую производительность.