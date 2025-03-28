В России освоили производство сложных для сборки средних серверных плат

На предприятии «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» в Калининграде выпустили первую партию отечественных плат для компании Fplus. Завод способен производить до 108 тысяч средних серверных плат в год.



Производство плат

Как стало известно CNews, на отечественной площадке контрактного производства электроники АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (входит в GS Group) собрали первую партию отечественных средних серверных плат для производителя электроники Fplus. Об этом изданию рассказали представители GS Group.

Согласно информации, предоставленной компанией, производственные мощности завода позволяют выпускать до 9000 таких плат ежемесячно или до 108 тыс. плат в год. Размеры устройств составляют 480х430 мм, в то время как размер «обычных» материнских плат для ПК варьируется от 180х180 мм до 250х250 мм.

Для сборки средних серверных плат была проведена модернизация оборудования на производственных линиях, что позволило за один цикл устанавливать все необходимые компоненты.

В GS Group пояснили, что производство средних серверных плат осуществляется с использованием новейшего оборудования и требует высокой квалификации персонала.

Сложность производства

В процессе нагрева печатные платы данного размера могут деформироваться под воздействием собственного веса. Для предотвращения искривления поверхности на предприятии были разработаны и внедрены в производство паяльные рамки.

Весь процесс сборки должен занимать не более трех суток, в противном случае существует риск чрезмерного окисления контактных площадок, что может привести к дефектам пайки.

Генеральный директор «ЦТС» Дмитрий Фомичев назвал освоенную технологии сборки непростой. «Рассчитываем, что услуга по сборке средних серверных плат позволит нам укрепить позиции на рынке контрактного производства и расширить пул заказчиков» — отметил он.

На вопрос CNews об отличии этих плат от других Фомичев ответил следующее: «Средние серверные платы являются продукцией повышенной сложности, как по размеру, так и по сложности сборки — на каждом изделии размещается более 5000 компонентов». Соответственно, сложность сборки существенно выше, если сравнивать, например, с материнскими платами, добавил гендиректор.

Научно-производственное объединение «ЦТС» является частью частного инновационного кластера «Технополис GS», который представляет собой инвестиционный проект холдинга GS Group в городе Гусеве, расположенном в Калининградской области.

С 2008 г. предприятие занимается контрактным производством бытовой и потребительской электроники, а также электроники для жилищно-коммунального хозяйства, систем безопасности и приемных устройств для телекоммуникационных компаний. Площадь производственной площадки составляет 13 тыс. квадратных метров.

В 2018 г. завод начал изготавливать материнские платы для российских производителей компьютерной техники. Было налажено производство более 15 различных видов плат, включая сложные платы на основе новейших процессоров AMD и Intel.

Недавно завод модернизировали

В середине марта 2024 г. CNews сообщал, что GS Group инвестировала 182 млн руб. в модернизацию производства по сборке материнских, в том числе серверных, плат на заводе АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС).

На момент публикации этого материала представители GS Group сообщили CNews, что модернизация завода вышла «на финишную прямую».

Как сообщалось ранее, модернизация позволила компании трех раз увеличить скорость монтажа и повысить производительность труда на 30%.

Летом прошлого года на предприятие были доставлены передовые устройства для оптического контроля с использованием искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект отвечает за контроль процесса поверхностного монтажа при нанесении паяльной пасты, а также за правильность установки компонентов и их монтаж после пайки.

Кроме того, в рамках обновления производства будет внедрена технология пайки материнских плат в азотной среде, что позволит минимизировать количество дефектов.

Для пайки выводных компонентов будут установлены печи с увеличенной длиной рабочей зоны, что повысит качество монтажа больших серверных плат.