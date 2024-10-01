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Один гаджет в минуту: в GS Group собрали 10 000 реестровых смартфонов Fplus

Серийная сборка российских мобильных устройств на АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» («ЦТС») в Калининградской области стартовала в начале сентября 2024 г. со скоростью – 1 смартфон в минуту. 30 сентября 2024 г. завод отгрузил заказчику партию из 10 тыс. устройств.

Речь идет о защищенных корпоративных смартфонах R570E под управлением ОС «Аврора». Устройства предназначены для автоматизации работы сотрудников, в том числе в сложных условиях. Конструкция по стандарту IP68 делает смартфон устойчивым к влаге, пыли и физическим воздействиям (падению, ударам и т.д.). Устройства оснащены встроенными сканерами лица и отпечатков пальца, акселерометром, гироскопом, датчиками освещенности и приближения. Высокую автономность гарантирует аккумулятор емкостью 5080 мАч. Смартфоны серии R570E включены в реестр Минпромторга России.

«ЦТС» – одно из немногих предприятий в России, осуществляющих контрактную сборку отечественных мобильных устройств. По словам генерального директора «ЦТС» Дмитрия Фомичева, в случае со смартфонами Fplus высокую скорость сборки обеспечила масштабная модернизация завода, стартовавшая в марте 2024 г. В дооснащение производства холдинг GS Group инвестировал 182 млн руб.

«Поступательное перемещение контрактной сборки на российские площадки последовательно приближает нас к импортонезависимости в радиоэлектронике», – отметил топ-менеджер «ЦТС».

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Цифровизация

Это не первый опыт сотрудничества GS Group и Fplus. За несколько лет в инновационном кластере «Технополис GS» в Гусеве были собраны десятки тысяч смартфонов, планшетов и материнских плат для Fplus.

«"ЦТС" занимается планомерным развитием производства, модернизирует мощности, инвестирует в персонал и повышает контроль на всех стадиях изготовления устройства – это причины, по которым мы не только продолжаем, но и наращиваем наше сотрудничество. Завод обеспечивает монтаж компонентов на печатной плате, собирает конечные устройства, калибрует, тестирует и упаковывает их. Перенос этих операций в Россию позволяет выпускать действительно отечественные продукты, отвечающие актуальным запросам со стороны заказчиков из корпоративного и госсектора», – отметил главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков.

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