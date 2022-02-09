«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group

Sberdevices локализует крупносерийное производство умных ТВ-приставок Sberbox на территории России на мощностях кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в Гусеве Калининградской области). Сборка устройств реализована на предприятии НПО «Цифровые телевизионные системы» (входит в состав кластера).

Sberbox — самое массовое устройство в линейке Sber. Компактный и недорогой девайс подключается практически к любому телевизору с HDMI-разъёмом, управляется голосом, пультом или геймпадом и открывает множество возможностей для пользователей: просмотр ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео в интернете, прослушивание музыки, заказ продуктов, товаров для дома или готовой еды прямо с большого экрана, управление устройствами умного дома, доступ к встроенному браузеру, а также топовым PC-играм от известных студий без необходимости покупки дорогостоящих консолей благодаря сервису облачного гейминга Sberplay.

С 2022 г. все новые приставки Sberbox собираются на территории России. Техническая оснащённость и наработанные компетенции позволили локализовать на заводе НПО «ЦТС» все ключевые технологические операции по сборке ТВ-приставок Sberbox: поверхностный монтаж компонентов на печатные платы, выводной монтаж плат, установку программного обеспечения, сборку в корпус, тестирование готовых приставок, упаковку продукции. За одну смену на производстве сейчас собирается порядка 4 тыс. девайсов, полный цикл сборки одного устройства занимает 10 минут.

«Калининградская область планомерно наращивает пул предприятий радиоэлектронной отрасли. Регион можно смело называть родиной российских телевизоров и ТВ-приставок. Сегодняшнее мероприятие – еще один яркий пример того, как новейшие отечественные разработки обретают «российское гражданство». Позитивно, если на территории Калининградской области сотрудничество в рамках крупных проектов таких компаний как «Сбер», перейдет на регулярную основу. Локализация производства устройств – это хороший тренд. Мы надеемся на дальнейшее ее углубление», — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Мы рады, что с этого года 100% ТВ-приставок Sberbox собираются в России. Локализация производства — очень важное для нас направление работы. Мы изучили предложения более чем от 10 различных площадок в разных регионах и остановили свой выбор на кластере предприятий "Технополиса GS", чьи компетенции наиболее полно соответствовали проектным требованиям. Помимо сборки устройств в Калининградской области, мы также локализовали производство пластиковых корпусов и упаковки — теперь эти элементы производятся на заводах в Липецке и Удмуртии. Перенос сборки на территорию России позволит нам лучше контролировать качество производимых товаров, оптимизировать логистику и расходы, связанные с производством за рубежом. В результате мы получаем управляемый процесс, желаемый результат, а пользователи — ещё более качественный продукт с гарантией лучшей цены», — сказал Константин Круглов, CEO Sberdevices, Старший вице-президент Сбербанка по цифровым поверхностям «Салют».

«Задолго до того, как импортозамещение и локализация стали устоявшимися трендами, мы поверили, что в России возможно осуществлять полный цикл производства электроники, и построили «Технополис GS», в котором сегодня есть необходимые компетенции для разработки и производства современных устройств любого уровня сложности. 15 лет назад мало кто верил в перспективы такого проекта, но сегодня подтверждением успеха служат те российские продукты, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Производство приставок для цифрового ТВ и просмотра контента в разнообразных средах — одно из наших ключевых направлений деятельности: за годы работы мы выпустили более 20 млн таких устройств. Мы рады предложить свой опыт компании Sberdevices и поддерживаем наших партнеров в стремлении к импортозамещению. Сегодня в отрасли для этого есть все возможности», — сказал президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.

НПО «ЦТС» обладает многолетним опытом производства цифровых телевизионных приставок, которые используются в вещательных проектах различных операторов цифрового ТВ. За всю историю предприятие выпустило более 90 моделей цифровых эфирных, спутниковых и IP-приставок, а также гибридных устройств. Аудитория телезрителей, использующих изготовленное на НПО «ЦТС» приемное оборудование, только в России насчитывает более 40 млн человек.

Производство НПО «ЦТС» отличается высокой степенью автоматизации и производительности, ориентировано на серийный выпуск продукции. На сегодняшний день на предприятии работают 4 автоматические линии поверхностного монтажа с суммарной производительностью более 1 млн компонентов в час. Помимо этого, функционируют 6 линий ручной установки штыревых компонентов с суммарной производительностью 85 тыс. шт. в час, а также 6 конвейерных линий финальной сборки. На предприятии действует линия поверхностного монтажа с автоматической 3D-инспекцией паяльной пасты и двойной автоматической оптической 3D-инспекцией (до и после пайки). За счет дополнительного контроля технологических процессов процент дефектов минимизируется.

«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group

Sberdevices локализует крупносерийное производство умных ТВ-приставок Sberbox на территории России на мощностях кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в Гусеве Калининградской области). Сборка устройств реализована на предприятии НПО «Цифровые телевизионные системы» (входит в состав кластера).

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Sberbox — самое массовое устройство в линейке Sber. Компактный и недорогой девайс подключается практически к любому телевизору с HDMI-разъёмом, управляется голосом, пультом или геймпадом и открывает множество возможностей для пользователей: просмотр ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео в интернете, прослушивание музыки, заказ продуктов, товаров для дома или готовой еды прямо с большого экрана, управление устройствами умного дома, доступ к встроенному браузеру, а также топовым PC-играм от известных студий без необходимости покупки дорогостоящих консолей благодаря сервису облачного гейминга Sberplay.

С 2022 г. все новые приставки Sberbox собираются на территории России. Техническая оснащённость и наработанные компетенции позволили локализовать на заводе НПО «ЦТС» все ключевые технологические операции по сборке ТВ-приставок Sberbox: поверхностный монтаж компонентов на печатные платы, выводной монтаж плат, установку программного обеспечения, сборку в корпус, тестирование готовых приставок, упаковку продукции. За одну смену на производстве сейчас собирается порядка 4 тыс. девайсов, полный цикл сборки одного устройства занимает 10 минут.

«Калининградская область планомерно наращивает пул предприятий радиоэлектронной отрасли. Регион можно смело называть родиной российских телевизоров и ТВ-приставок. Сегодняшнее мероприятие – еще один яркий пример того, как новейшие отечественные разработки обретают «российское гражданство». Позитивно, если на территории Калининградской области сотрудничество в рамках крупных проектов таких компаний как «Сбер», перейдет на регулярную основу. Локализация производства устройств – это хороший тренд. Мы надеемся на дальнейшее ее углубление», — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Мы рады, что с этого года 100% ТВ-приставок Sberbox собираются в России. Локализация производства — очень важное для нас направление работы. Мы изучили предложения более чем от 10 различных площадок в разных регионах и остановили свой выбор на кластере предприятий "Технополиса GS", чьи компетенции наиболее полно соответствовали проектным требованиям. Помимо сборки устройств в Калининградской области, мы также локализовали производство пластиковых корпусов и упаковки — теперь эти элементы производятся на заводах в Липецке и Удмуртии. Перенос сборки на территорию России позволит нам лучше контролировать качество производимых товаров, оптимизировать логистику и расходы, связанные с производством за рубежом. В результате мы получаем управляемый процесс, желаемый результат, а пользователи — ещё более качественный продукт с гарантией лучшей цены», — сказал Константин Круглов, CEO Sberdevices, Старший вице-президент Сбербанка по цифровым поверхностям «Салют».

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«Задолго до того, как импортозамещение и локализация стали устоявшимися трендами, мы поверили, что в России возможно осуществлять полный цикл производства электроники, и построили «Технополис GS», в котором сегодня есть необходимые компетенции для разработки и производства современных устройств любого уровня сложности. 15 лет назад мало кто верил в перспективы такого проекта, но сегодня подтверждением успеха служат те российские продукты, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Производство приставок для цифрового ТВ и просмотра контента в разнообразных средах — одно из наших ключевых направлений деятельности: за годы работы мы выпустили более 20 млн таких устройств. Мы рады предложить свой опыт компании Sberdevices и поддерживаем наших партнеров в стремлении к импортозамещению. Сегодня в отрасли для этого есть все возможности», — сказал президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.

НПО «ЦТС» обладает многолетним опытом производства цифровых телевизионных приставок, которые используются в вещательных проектах различных операторов цифрового ТВ. За всю историю предприятие выпустило более 90 моделей цифровых эфирных, спутниковых и IP-приставок, а также гибридных устройств. Аудитория телезрителей, использующих изготовленное на НПО «ЦТС» приемное оборудование, только в России насчитывает более 40 млн человек.

Производство НПО «ЦТС» отличается высокой степенью автоматизации и производительности, ориентировано на серийный выпуск продукции. На сегодняшний день на предприятии работают 4 автоматические линии поверхностного монтажа с суммарной производительностью более 1 млн компонентов в час. Помимо этого, функционируют 6 линий ручной установки штыревых компонентов с суммарной производительностью 85 тыс. шт. в час, а также 6 конвейерных линий финальной сборки. На предприятии действует линия поверхностного монтажа с автоматической 3D-инспекцией паяльной пасты и двойной автоматической оптической 3D-инспекцией (до и после пайки). За счет дополнительного контроля технологических процессов процент дефектов минимизируется.