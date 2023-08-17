В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер»

Холдинг GS Group приступил к сборке первого устройства из новой российской линейки медиахабов «Селигер» — многофункциональных мультимедийных устройств с функцией домашнего медиасервера. Медиахабы «Селигер» разрабатываются и производятся холдингом GS Group в России на предприятии НПО «Цифровые телевизионные системы» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской области) с софинансированием за счет средств субсидии Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Медиахабы «Селигер» предназначены для приема, просмотра и хранения цифрового медиаконтента. Они разработаны с применением патентованных отечественных технологий. Устройства этого класса сочетают такую функциональность, как телесмотрение, стриминг контента на смартфоны и планшеты, видеонаблюдение, управление умным домом. Медиахабы «Селигер» поддерживают широкий спектр сервисов российского оператора платного ТВ «Триколор» и обладают аппаратным потенциалом для развертывания новых сервисов.

В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер»

Старт производству новых российских мультимедийных устройств дали заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.

«Сегодня мы стали свидетелями того, как меры государственной поддержки воплощаются в жизнь. Старт производства первого устройства линейки медиахабов «Селигер» — важное событие для российской радиоэлектронной отрасли. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 250 млн руб., и серьезная часть этого проекта покрывается субсидией Минпромторга, которую предприятие холдинга выиграло в 2020 г. В ходе реализации проекта будет выпущено более 500 тыс. устройств. Локализация производства электроники — одна из первостепенных задач развития радиоэлектронной промышленности, и мы готовы всесторонне поддерживать отечественные компании», — отметил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

«Даже в самые непростые времена GS Group последовательно реализует стратегию развития своих калининградских предприятий и отвечает на вызовы запуском новых проектов. Старт производства медиахабов продолжает этот курс, поддерживая бесперебойную работу «сердца» радиоэлектронной промышленности региона, созданного здесь, в «Технополисе GS» пятнадцать лет назад, увеличивая рабочие места и усиливая компетенции Калининградской области в инновациях и высоких технологиях», — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Более 10 лет мы разрабатываем и производим в России передовые мультимедийные устройства. Они зачастую превосходят по своим техническим характеристикам оборудование, которое предлагают ведущие мировые компании. И сегодня мы делаем знаковый шаг вперед. В премиальных медиахабах «Селигер» мы пересмотрели подход к аппаратной части, интерфейсам, функциональности и по праву гордимся результатами разработки. Это стало возможным благодаря грамотной и своевременной политике господдержки российских радиоэлектронных производств, которую реализует Министерство промышленности и торговли. Кроме того, медиахабы обрели настоящий российский бренд, который откликается в душе каждого жителя нашей страны», — сказал президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.

Предзаказ медиахаба «Селигер» начнется 21 августа 2023 г., в продажу устройство поступит в начале сентября 2023 г.

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GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство потребительской электроники. Также среди основных направлений деятельности — разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов. Штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Флагманский инвестиционный проект — инновационный кластер «Технополис GS» в Калининградской области, где реализуется полный цикл производства электронных устройств (от корпусирования микросхем до сборки и упаковки готовой продукции) и предлагается широкий спектр направлений контрактного производства.

Помимо направлений в рамках ключевых компетенций, GS Group занимается утилизацией электроники, производством компонентов для LED-светотехники, разработкой решений в сфере умного дома и умного города и др.

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«Технополис GS» — первый в России частный инновационный кластер. Расположен в г. Гусеве Калининградской области. Площадь развиваемой территории — 230 га. Инвестор — холдинг GS Group. Интегрированные предприятия кластера позволяют обеспечивать полный комплекс услуг по разработке и производству потребительской электроники любой сложности — от корпусирования интегральных микросхем до упаковки готовой продукции. Это уникальные возможности для российского рынка контрактного производства. Мощности предприятий позволяют выпускать до 20 млн микросхем и до 20 млн радиоэлектронных изделий различного назначения в год. В кластере действуют R&D- и образовательный центры, формируются современная жилая зона, «умная инфраструктура». На базе кластера реализуется комплексная образовательная программа.

АО «НПО «Цифровые телевизионные системы» — площадка контрактного производства, оказывающая полный комплекс услуг по сборке электронной техники — от поверхностного монтажа компонентов на плате до упаковки готового изделия. Производственные мощности — 20 млн изделий в год. Предприятие предлагает своим клиентам контрактное производство промышленной, автомобильной, бытовой и потребительской электроники, электроники для ЖКХ, сетевого оборудования, систем безопасности, приемных устройств для телекоммуникационных компаний. Одно из ключевых направлений — контрактное производство комплектующих для компьютерной техники. АО «НПО «ЦТС» входит в состав частного инновационного кластера «Технополис GS». На предприятии действует линия поверхностного монтажа с автоматической 3D-инспекцией паяльной пасты и двойной автоматической оптической 3D-инспекцией (до и после пайки). За счет дополнительного контроля технологических процессов процент дефектов минимизируется.