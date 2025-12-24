Китай больше не нужен. В России началось массовое производство популярной отечественной ТВ-приставки

В России налажено производство ТВ-приставки Wink Box Mini оператора «Ростелеком», которая раньше выпускалась исключительно в Китае. Процесс налажен на мощностях вендора ЦТС из состава холдинга GS Group. К концу января 2026 г. будет выпущено 20 тыс. экземпляров, общий план – выпуск 70 тыс. штук. Ранее по аналогичной схеме было локализовано производство приставок «Сбера» и «Триколора».

Суверенное производство для российской приставки

Отечественный холдинг GS Group сообщил CNews о готовности к началу производства на территории России телевизионных приставок Wink Box Mini для «Ростелекома». Ранее их собирал китайский вендор, теперь же они будут выпускаться силами отечественной компании «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС, входит в GS Group). Это контрактный производитель электроники.

В планы ЦТС входит выпуск 20 тыс. экземпляров Wink Box Mini до конца января 2026 г. А в целом компания намерена произвести 70 тыс. таких приставок.

GS Group Wink Box Mini

Известно лишь, что темпы производства Wink Box Mini могут достигать 150 устройств в час. Фабрика расположена в г. Гусев Калининградской области.

«ЦТС – контрактная площадка по сборке электроники. Наши производственные мощности позволяют серийно выпускать тысячи ТВ-приставок разных типов и конфигураций: от базовых моделей до устройств с расширенным функционалом и индивидуальными настройками под требования заказчика. Для приставок Wink мы осуществляем процесс монтажа печатных плат, финальную сборку, тестирование и упаковку. Завершение сборки всей партии приставок Wink планируется в I квартале 2026 г., – сказал CNews Генеральный директор ЦТС Дмитрий Фомичев. – Мы готовы и будем рады продолжать сотрудничество по сборке приставок для «Ростелекома», а также реализовывать проекты для других операторов и компаний на рынке».

Таинственная приставка

Wink Box Mini – это приставка из экосистемы «Ростелекома», выполненная в популярном форм-факторе. Она имеет компактные размеры и выходящий из нее кабель HDMI совсем небольшой длины для подключения к телевизору или монитору. Она будет располагаться за телевизором.

Приставка существует, но на сайте «Ростелекома» она не упоминается

По такому же принципу выполнена и приставка SberBox. Как сообщал CNews, в 2022 г. она прошла тот же путь, что и Wink Box Mini – перестала выпускаться в Китае и перебралась на производственные мощности GS Group.

К моменту выхода материала на сайте «Ростелекома» информация о Wink Box Mini, равно как и о ее цене, отсутствовала. Но редакция CNews обнаружила ее на маркетплейсах и в «М.Видео».

ТВ-приставка продается на маркетплейсах

На Ozon Wink Box Mini стоит в пределах 5000 руб. вместе с подпиской «Wink 5 в 1» на три месяца с голосовым помощником «Марусей». Согласно описанию на «М.Видео», приставка способна выводить изображение в формате 4К (3840х2160 пикселей), управляется прошивкой Android Wink OS на базе Android 11 и располагает 2 ГБ оперативной памяти.

Встроенный накопитель – 16 ГБ, центральный процессор – Amlogic S905Y4 на ядрах Cortex A35. Из модулей связи есть Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet 100 Мбит/с и Bluetooth 5.0 – последний нужен, в том числе, для работы комплектного пульта ДУ. Размер приставки – 74х61х14 мм, версия HDMI – 2.2. Есть возможность подключения внешнего накопителя через USB.

Для чего нужна приставка

Любая ТВ-приставка позволяет превратить обычный телевизор, даже очень старый, в современный смарт-ТВ, если у него есть HDMI-вход. Wink Box Mini в этом плане – не исключение.

Устройство входит в экосистему «Ростелекома», которая включает в себя, помимо прочего, онлайн-кинотеатр Wink и музыкальный стриминговый сервис «Wink Музыка».

duma.gov.ru Производство перенесли из Китая в Россию

Суть ТВ-приставки в том, чтобы не тратить время и деньги на покупку нового полноценного смарт-ТВ. Экосистемные приставки открывают доступ к онлайн-сервисам конкретного бренда – у «Ростелекома» они свои, у Сбербанка другие, у «Яндекса» – третьи, и пр.

Опыт есть

Компания «Цифровые Телевизионные Системы» располагает многолетним опытом по производству ТВ-приставок. В начале февраля 2022 г. на ее мощностях началась сборка приставок SberBox Сбербанка, притом по полному циклу. В него входят: поверхностный монтаж всей электроники на печатные платы, выводной монтаж плат и установка программного обеспечения. Также специалисты НПО «Цифровые телевизионные системы» проводят проверку устройств после производства, осуществляют окончательную сборку и упаковывают приставки по коробкам.

Важно подчеркнуть, что внешне SberBox выглядит почти так же, как Wink Box Mini. По основным характеристикам эти модели и вовсе идентичны – те же объемы памяти, те же модули связи, то же максимальное разрешение 4К.

Сходство определенно имеется

Наряду с ТВ-приставками ЦТС выпускает и другую технику. Как сообщал CNews, в марте 2025 г. компания запустила полный цикл сборки ноутбуков со скоростью один ноутбук за 2,5 минуты или 600 мобильных ПК в сутки. Вложения в модернизацию производства достигли 182 млн руб.