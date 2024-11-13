В России обвал рынка ТВ. Россияне отказываются от любимых LG и Samsung и переходят на китайские телевизоры с небольшими экранами, потому что они дешевле. Опрос

По итогам первых девяти месяцев 2024 г. в России продано 5,4 млн ТВ, что на 5% меньше, чем годом ранее. Чаще всего жители России приобретают телевизоры небольших по современным меркам диагоналей (на ТВ до 43 дюймов приходится 69% рынка), поскольку они дешевле. Лидеры рынка – китайские компании, а также собственные торговые марки российских ритейлеров и ИТ-фирм, которые почти вытеснили LG и Samsung. При этом денег на ТВ россияне потратят больше, чем год назад из-за роста цен.

Россияне пресытились телевизорами

Российский холдинг GS Group сообщил CNews о падении отечественного рынка телевизоров. Если за весь 2023 г. в стране было реализован 7,7 млн ТВ на 193 млрд руб., то по итогам первых девяти месяцев 2024 г. эти показатели составили 5,4 млн устройств и 165 млрд руб.

Сокращение рынка ТВ в натуральном выражении составило 5% по отношению к аналогичному периоду 2023 г., подсчитали аналитики GS Group. Это снижение они считают следствием в первую очередь удорожания телевизоров в стране.

В денежном выражении за три квартала 2024 г. рынок составил 165 млрд руб. Средняя стоимость телевизора к 30 сентября 2024 г. достигла 29 тыс. руб., продемонстрировав 16-процентный рост год к году.

JESHOOTS.com / Pexels Телевизоры по-прежнему нужны россиянам, но на крупные модели денег и места в квартире уже не всегда хватает

GS Group – это инвестиционно-промышленный холдинг с головным офисом в Санкт-Петербурге, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники. Также среди основных направлений деятельности – разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов. Также GS Group занимается утилизацией электроники, производством компонентов для LED-светотехники, разработкой решений в сфере умного дома и умного города.

Прогнозы на 2024 год

Статистика GS Group охватывает период с 1 января по 30 сентября 2024 г. и не учитывает продажи в IV квартале 2024 г. (1 октября – 31 декабря). По прогнозам аналитиков холдинга, к концу 2024 г. количество проданных в России ТВ вырастет до уровня в 7,3-7,5 млн устройств и будет немногим ниже значений 2023 г., когда суммарный объем продаж составил 7,7 млн телевизоров.

Продажи в деньгах вырастут на 10-12%, что напрямую зависит от повышения цен, отметили в GS Group. В денежном выражении в 2023 г. рынок достиг отметки в 193 млрд руб. По прогнозам, в деньгах за весь 2024 г. рынок преодолеет отметку в 200 млрд руб.

Чем дешевле, тем лучше

Видя постоянно индексируемые цены, россияне, желающие приобрести новый телевизор, все больше интересуются недорогими моделями. Производители подогревают их интерес к им, выпуская все больше телевизоров с низкой ценой, которые при этом сохраняют прежнюю диагональ экрана.

При этом классические телевизоры подавляющему большинству россиян напротив, не нужны. Статистика GS Group гласит, что более 85% телевизоров, продаваемых в России, уже оснащены функцией Smart TV. Этот показатель продолжает расти, подчеркнули аналитики холдинга.

Китай – главный поставщик

CNews писал, что китайские производители один за другим останавливают российские заводы по производству телевизоров. Однако россияне по-прежнему не видят достойной альтернативы китайским смарт-ТВ и покупают, преимущественно, именно их.

При этом какого-то явного лидера на рынке, если учитывать продажи в натуральном выражении, нет. Haier занимает 9%, Xiaomi – 8%, TCL – 7%, Hisense – 6%. Телевизоры собственных торговых марок российских компаний («Яндекс», Сбербанк, Ozon, DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и пр.) занимают в совокупности 18% рынка, а сбежавшие из России Samsung и LG, которые еще несколько лет назад были в лидерах, теперь удерживают лишь 6% и 5% соответственно. Раньше эти компании занимали на двоих половину рынка готовых телевизоров и еще часть снабжали своими матрицами. А также занимались отверточной сборкой практически всех своих продаваемых устройств на территории России, подчеркивают аналитики GS Group.

GS Group Статистика по брендам

В деньгах распределение совсем иное. Samsung – 15%, Haier – 13%, Hisense – 13%, LG – 12%, TCL – 10%, Xiaomi – 8%, телевизоры собственных торговых марок – 8%.

Лучше меньше, чем больше

По итогам первых трех кварталов 2024 г. россияне активнее всего покупали телевизоры с диагональю экрана от 32 до 43 дюймов. По современным меркам это очень компактные модели, но с учетом того, что они вполне способны выводить изображение в формате Full HD, а некоторые еще и в 4К, качество выдаваемой ими картинки остается приемлемым. Также такие ТВ не занимают много места, что особенно важно для россиян, проживающих в небольших домах и квартирах.

На ТВ с экранами 32-43 дюйма в период с 1 января по 30 сентября 2024 г. пришлось 57% продаж в натуральном выражении. Второе место – у телевизоров на 45-55 дюймов, у них 23% рынка. Замыкают топ-3 совсем крошечные модели с диагональю до 32 дюймов – их выбирали в 12% случаев.

GP Group ТВ с по-настоящему большими экранами в России популярностью не пользуются

Меньше всего россиян интересовали ТВ с экранами более 65 дюймов по диагонали – у них лишь 8% рынка. Таким образом, 69% всего российского рынка ТВ – это телевизоры с экранами до 43 дюймов.



