Власти ужесточили требования «отечественности» для SSD и DDR. Монтировать и корпусировать надо в России

С 1 января 2026 г. вступят в силу изменения, согласно которым производителям запоминающих устройств и модулей памяти будут начислять баллы за технологические операции. Например, за корпусирование или за монтаж элементов на плату. Система заработает с 1 января 2026 г.

Новые правила для SSD и DDR

Как выяснил CNews, Правительство ужесточило правила подтверждения российского происхождения запоминающих устройств (SSD) и модулей памяти (DDR). Поправки внесены 8 декабря 2025 г. в приложение к Постановлению № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Теперь производители таких устройств смогут получать баллы за определенные технологические операции. Например, за корпусирование интегральной схемы энергонезависимой флеш-памяти производитель получит 20 баллов, как и за корпусирование интегральной схемы центрального микроконтроллера. В два раза больше (45 баллов) можно будет получить за монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату и сборку готового изделия.

За запись в энергонезависимую память идентифицирующей информации для схемотехнического решения теперь дадут пять баллов и за функциональное тестирование готового изделия и проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия еще 10.

FreePik С 2026 г. введут баллы для SSD и DDR

Изменения вступают в силу 1 января 2026 г.

Сколько баллов нужно набрать

Производителям SSD с 1 января 2026 г. нужно будет набрать не менее 45 баллов; с 1 января 2028 г. — не менее 55 баллов; с 1 января 2030 г. — не менее 75 баллов.

Для DDR определено чуть меньше баллов. С 1 января 2026 г. — не менее 45 баллов; с 1 января 2028 г. — не менее 60 баллов; с 1 января 2030 г. — не менее 70 баллов.

Для подтверждения производства SSD и DDR на территории страны также необходимо будет предоставить права на конструкторскую и техническую документацию, включая схемы и спецификации, сборочные чертежи, программы и методики испытаний, Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов), а также технологические инструкции и иные документы, описывающие производство и испытания устройств.

Как это повлияет на отрасль

«Начисление баллов за корпусирование микросхем для SSD и DDR — это знаковое событие, так как ранее их присуждали только за использование отечественной ЭКБ. Впервые их можно получить за технологический передел», — рассказал CNews генеральный директор GS Nanotech Сергей Пластинин.

По его мнению, нововведения будут способствовать устойчивому спросу на развитие технологий и кадров, что позитивно скажется не только на ее совершенствовании, но и создаст необходимый задел для развития других операций на территории страны.

«Ранее в стремлении набрать необходимый объем баллов производители DDR-модулей были вынуждены добавлять в изделие микроконтроллер, избыточный по функционалу и не продиктованный реальными потребностями рынка, — говорит один из собеседников CNews. — Их основная роль заключалась в том, чтобы обеспечить выполнение формальных критериев по 719-му постановлению».