Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184864
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26310
Персоны 79537
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Шаповалов Михаил


СОБЫТИЯ


23.10.2025 Российские производители вычислительной техники фиксируют кадровый дефицит 1
18.10.2024 Более трети производителей вычислительной техники в России снизили сроки поставок 1
23.09.2024 Компании – разработчики вычислительной техники наращивают RnD-мощности 1
09.09.2014 Создана «первая российская серверная платформа» для массового рынка 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шаповалов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 81 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 971 2
Ростех - Азимут 78 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 104 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 336 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 662 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3341 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31634 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22587 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14615 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1219 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4458 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21665 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1852 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56239 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10025 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 151 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 517 1
Intel Xeon E 196 1
Легостаева Светлана 96 2
Кулюкин Максим 1 1
Акопов Сергей 21 1
Шибанов Владимир 32 1
Кравцов Алексей 35 1
Чуракова Елена 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 154906 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45325 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18399 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3225 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3326 1
Азия - Азиатский регион 5715 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 1
Азия Восточная 180 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6230 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31450 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54443 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2492 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395055, в очереди разбора - 732097.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще