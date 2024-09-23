Компании – разработчики вычислительной техники наращивают RnD-мощности

68% российских компаний-разработчиков вычислительной техники увеличили соотношение количества RnD-сотрудников к остальному персоналу за последние три года. При этом у 32% это соотношение не изменилось и осталось стабильным. Также 90% производителей вычислительной техники позитивно оценивают перспективы развития RnD-направления в ближайшие 5 лет. Об этом говорят данные консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»).

«В условиях постоянного углубления локализации вычислительной техники наблюдается непрерывный рост потребности в кадрах, особенно в блоке RnD. Мы в консорциуме сейчас разрабатываем системный план мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных специалистов, охватывающий как блоки разработки, так и производства. Можно отметить, что существенный прирост обеспечило оперативное успешное привлечение высококвалифицированных специалистов из закрывающихся офисов иностранных компаний 2022-2023 гг. Это позволило нам не только усилить собственные команды, но и минимизировать отток профессионалов из России», — сказала Светлана Легостаева генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»).

«Общая численность технической дирекции, которая занимается непосредственно разработкой, с 2022 г. выросла в 2,3 раза. Сегодня это порядка 500 человек, потребность в специалистах растет год от года. Команды разработки работают по нескольким функциональным направлениям. Наибольшая численность у команд разработки микроэлектроники и проектирования цифровых модулей, разработки и тестирования программного обеспечения. У «Аквариуса» 3 центра разработок, наибольшая по численности команда находится в Москве, вторая по численности – в Нижнем Новгороде, далее – в Санкт-Петербурге. Ряд специалистов работает удаленно по всей России, включая резидентов Иннополиса (Казань). Естественно, идет привлечение новых сотрудников и команд. Мы рады новым разработчикам», — отметили в компании «Аквариус».

«Рост сотрудников в RnD-направлениях постоянный и довольно динамичный. Уже сейчас соотношение разработчиков и инженеров к сейлс-команде и другим подразделениям мы оцениваем как 60 на 40. С начала года количество сотрудников в RnD выросло на 300% и будет увеличиваться. Стратегия Fplus как производителя электроники предполагает создание новых продуктов, которые призваны не только заместить или догнать иностранные технологии, но и способны с ними конкурировать», — отметил производитель электроники Fplus.

«Инвестиции в RnD в приоритете для «Гравитон», так как мы нацелены первыми выводить на рынок прорывные продукты. За год наш центр исследований и разработки вырос в три раза. Это позволило нам завершить работу над более чем 300 уникальными разработками к осени 2024 г. и постоянно наращивать число компонентов и устройств, в том числе внесенных в реестр Минпромторга России», — отметил Михаил Шаповалов, директор по стратегии «Гравитон».

«Для нас вопрос роста и развития производственного персонала и разработчиков является одним из ключевых. В «Азимут» порядка 90 человек занимаются непосредственно разработкой изделий, 18 % из них обладают степенью кандидата наук в соответствующих предметных областях, а в целом на производстве задействованы более 40 % от общей численности персонала. И количество растет из года в год», — сказал Максим Кулюкин, заместитель генерального директора компании «Азимут».