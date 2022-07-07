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Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов

Viewsonic представила новую серию светодиодных дисплеев LDP All-in-One Direct View с разрешением 4K UHD. В новой серии дисплеев светодиоды собраны по технологии «микросхема на плате» (COB) методом Flip-Chip и обеспечивают отображение с разрешением 4K UHD, сверхвысокой контрастностью и увеличенным углом обзора на диагонали 216 дюймов. За звук отвечают динамики Harman Kardon. Два дисплея LDP, поставленные бок о бок, образуют единую площадь отображения диагональю почти 400 дюймов с соотношением сторон 32:9, задавая новую планку для просмотра материалов на большом экране.

Дисплеи серии LDP 4K обеспечивают потрясающее отображение на широкоформатном экране диагональю 163 и 216 дюймов для самых разных целей. Два безрамочных дисплея All-in-One, установленные бок о бок, образуют единую сверхширокую площадь отображения с соотношением сторон 32:9. Новые дисплеи обеспечивают высокую детальность и четкость представления информации для нужд самых различных заведений, в том числе проектно-исследовательских институтов и аппаратных комнат.

В новой серии дисплеев All-in-One Direct View используется оптимизированная технология сборки светодиодов для обеспечения разрешения 4K UHD, уменьшения шага пикселя и достижения сверхвысокой контрастности 20000:1 реалистичного изображения. Широкий угол обзора 170 градусов гарантирует единообразное качество изображения и цветопередачи при просмотре с любой позиции. За бескомпромиссно высокое качество звука отвечают два встроенных профессиональных динамика Harman Kardon последней серии. Благодаря этому новые дисплеи идеально подойдут для роскошных фойе, VIP-залов и домашних кинотеатров.

Минималистичные дисплеи серии LDP 4K с тонкой рамкой 5 мм и толщиной 35 мм гармонично сочетаются с окружением. К тому же, они поставляются со съемным блоком управления. Если снять блок управления с нижней части дисплея, соотношение элегантного экрана к корпусу мгновенно увеличится до почти 99%, обеспечивая полное погружение в огромное изображение. Помимо этого, дисплей можно переключить в портретный режим для гибкого использования в творческом окружении, например, в галереях и на выставках.

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Защита данных

Дисплеи серии LDP 4K поставляются в исполнении All-in-One («всё в одном») для простоты установки и использования. Одно устройство объединяет огромный экран, технологию сшивки изображений, источник питания и систему управления, поэтому его могут установить всего два человека в течение двух часов.

Для обслуживания поддерживается горячая замена модулей и контрольной системы с передней части дисплея без влияния на его остальные компоненты. Более того, оптимизированная технология сборки обеспечивает светодиодным модулям улучшенную защиту от влаги, пыли и ударов, повышая надежность дисплея.

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