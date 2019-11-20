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«Швабе» заключил договор по продвижению российских технологий за рубежом

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех на медицинской выставке подписал соглашение о сотрудничестве c Агентством по технологическому развитию. Вместе стороны займутся поиском и внедрением современных решений в России и за рубежом для повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Подписи поставили первый заместитель генерального директора – директор по производству и промышленной политике «Швабе» Вадим Калюгин и генеральный директор Агентства по технологическому развитию Сергей Зинченко.

Предмет соглашения – партнерство в сфере трансфера российских и зарубежных технологий, оказание экспертных услуг, мер финансовой и господдержки предприятиям, реализующим технологические и инфраструктурные проекты в России и за ее пределами. Совместная работа нацелена на создание соответствующей среды.

«Главная задача наших партнеров – оказывать бизнесу содействие в поиске новых технологических решений. Это в первую очередь способствует импортозамещению, что перекликается с деятельностью нашего Холдинга. Направив совместные усилия на достижение общей цели, мы добьемся эффективных результатов», – отметил первый заместитель генерального директора «Швабе» Вадим Калюгин.

Подписание состоялось на Medica 2019. Это крупнейшая медицинская выставка в мире, ежегодно проходящая в Дюссельдорфе. В прошлом году ее посетили 120 тыс. гостей из 155 стран; представители 66 государств привезли более 5 тыс. экспонатов.

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