Toshiba представляет жесткий диск P300 емкостью 2ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин, предназначенный для настольных ПК

Компания Toshiba Electronics Europe представляет P300 — новый жесткий диск форм-фактора 3,5 дюйма с объемом памяти 2 ТБ, специально разработанный для настольных ПК, гейминга и применения в хранилищах данных. Новые диски поддерживают скорость вращения 7200 об/мин и скорость передачи данных 6 Гбит/с по интерфейсу SATA. Об этом CNews сообщили представители Toshiba.

Ключевым фактором, позволяющим новым жестким дискам для настольных ПК P300 демонстрировать повышенную производительность, стало применение технологии черепичной магнитной записи (SMR). Частичное наложение дорожек, предусмотренное этой технологией, позволяет добиться повышенной плотности данных, так что для корректного чтения нужна только непосредственно задействованная часть магнитной поверхности. Это является заметным преимуществом в сравнении с ситуацией, когда между дорожками должно быть некоторое расстояние, как предусматривает метод продольной магнитной записи (CMR). В результате технология SMR позволяет добиться большей емкости диска в сравнении с технологией CMR при той же площади магнитной поверхности, благодаря чему снижается показатель совокупной стоимости владения (TCO). А применение архитектуры с использованием кэша помогает нивелировать проблемы со случайной перезаписью.

В жестком диск P300 емкостью 2 ТБ применен буфер объемом 256 МБ, благодаря чему эта модель поддерживает скорость непрерывной передачи данных до 210 МиБ/с, что на 19% больше скорости передачи данных по сравнению с обычными жесткими дисками серии P300. Такие показатели делают новые диски P300 оптимальным продуктом, способным удовлетворить постоянно растущий спрос на носители для настольных ПК, а также для сетевых решений, игр и архивов данных.

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Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) — европейское подразделение по производству электронных компонентов компании Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. TEE предлагает европейским потребителям и предприятиям большой выбор инновационных жестких дисков (HDD), а также полупроводниковые решения для автомобилей, промышленности, Интернета вещей, управления движением, телекоммуникаций, сетей, потребительских товаров и бытовой техники. Помимо жестких дисков, портфель компании включает силовые полупроводники и другие дискретные устройства, начиная с диодов и заканчивая логическими ИС, оптическими полупроводниками, а также микроконтроллеры и стандартные продукты для конкретных приложений (ASSP).

Штаб-квартира TEE находится в Дюссельдорфе (Германия), а филиалы — во Франции, Италии, Испании, Швеции и Великобритании. Они предоставляют услуги в области маркетинга, продаж и логистики. Президент TEE — Томоаки Кумагаи (Tomoaki Kumagai).