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Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе

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Oppo объявила о заключении партнерского соглашения с лидирующим провайдером телекоммуникационных услуг Европы Deutsche Telekom. В рамках сотрудничества Oppo запустит продажи смартфонов серии Reno4 в Германии, Нидерландах и Польше уже в октябре 2020 г., а также на других рынках в ближайшем будущем. Это партнерство стало частью плана Oppo по расширению своего присутствия в Европе.

«Европа всегда имела стратегическое значение для компании Oppo, а Германия – ключевой рынок индустрии смартфонов, — сказал глобальный вице-президент Oppo и руководитель отдела работы с зарубежными рынками Ален Ву. — В этом году мы решили основать западноевропейскую штаб-квартиру компании в Дюссельдорфе, чтобы расширить и улучшить операционную деятельность на локальном рынке».

«Deutsche Telekom является лидером на европейском рынке развертывания сетей 5G. Мы стремимся предложить нашим клиентам лучшее качество и производительность, — сказал старший вице-президент Deutsche Telekom Шон Ситон. — Лидирующие позиции Oppo и стремление стать премиальным брендом совпадают со стратегией Deutsche Telekom по всем направлениям деятельности. Мы начинаем наше сотрудничество с продвижения серии смартфонов Oppo Reno4, обладающей выдающимися характеристиками, среди которых мощная фотокамера с режимом ночной видеосъемки, модный дизайн, технология быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 65 Вт, 5G-технологии и оптимизированная оболочка ColorOS. Мы уверены, что партнерство с Oppo откроет для наших европейских клиентов более широкий доступ к инновационным продуктам и услугам, позволив им наслаждаться новейшими достижениями телекоммуникационных технологий».

Благодаря активным действиям местных операторов, таких как Deutsche Telekom, европейский рынок мобильной связи стабильно развивается. Учитывая богатую производственную базу этих стран, данные рынки фокусируются на брендах высококачественных продуктов и услуг. Согласно ежеквартальному отчету European 5G Observatory Quarterly Report 8, ожидается, что 99% домохозяйств в каждой стране к 2021 г. получат доступ к услугам голосовой связи и передачи данных. Столкнувшись с новыми возможностями и вызовами в эпоху 5G, Oppo надеется, что партнерство с Deutsche Telekom поможет бренду предоставить передовые технологии, продукты, дизайн и сервисы европейским потребителям, тем самым повысив узнаваемость бренда на европейском рынке в целом.

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