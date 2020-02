Fujitsu представила новые разработки для ритейла

Fujitsu продемонстрировала свой широкий набор разработок для ритейлеров под лозунгом From the Core to Store в рамках EuroShop 2020. Мероприятие проходит в г. Дюссельдорф, Германия, и представляет собой крупнейшую в мире торгово-промышленную ярмарку для компаний розничной торговли.

В рамках глобальной выставки сферы ритейла Fujitsu подчеркивает, что она является единственным игроком на рынке, который способен удовлетворить все требования компаний розничной торговли в отношении базовых ИТ-инфраструктур и сервисов, начиная приложениями для управления магазинами, заканчивая передовыми решениями для торговых залов. Наличие самого широкого ассортимента ИТ-решений и сервисов дает возможность Fujitsu коренным образом изменить работу ритейлеров, начиная базовыми решениями для оптимизации бизнес-процессов ритейлеров, заканчивая проектами цифровизации для повышения качества обслуживания клиентов.

Основные разработки, представленные Fujitsu на EuroShop 2020, включают в себя.

Решение Fujitsu для оптимизации розничного сектора экономики на основе квантовых технологий: Передовая разработка Fujitsu Digital Annealer, вдохновленная квантовыми технологиями, позволяет использовать квантовые алгоритмы в качестве инноваций, кардинально меняющих экономические показатели, эффективность и качество сервисов в сфере ритейла. Конкретные примеры внедрения включают в себя алгоритмы квантового отжига, которые могут применяться для решения проблем, с которыми раньше невозможно было справиться. Они включают в себя «задачу коммивояжера» для расчета оптимального маршрута для перевозки товара, выбора комплектации на складе и распределения торговых помещений и «задачу оптимального приближения» для определения оптимального сочетания пространства и стоимости, например, в логистике и выкладке на полках в магазинах.

Решение Store Operations Cockpit: оптимизирует повседневные рабочие процессы в магазинах, объединяя датчики в торговых помещениях для постоянного сбора и анализа данных. Например, это решение, совместно с технологией компании Bosch, может определять избыточное потребление электроэнергии, а также снижать нагрузку на персонал магазина.

Порталы поставщиков: Обмен информацией между ритейлерами и поставщиками о поведении покупателей является необходимым условием для успешного развития бизнеса. Fujitsu продемонстрирует новейшие подходы к созданию и управлению порталами поставщиков, которые переопределяют цепочку создания стоимости между поставщиками и ритейлерами и помогают последним повысить уровень удовлетворенности покупателей и увеличить продажи.

Решения Fujitsu Mosiac Check Out Solution: Простое переключение между кассами самообслуживания и традиционными кассами для динамического распределения персонала в соответствии с загруженностью работы и количеством покупателей. Эти решения предотвращают возникновение ошибок при расчете и внутренних потерь и снижают расходы на управление наличными средствами.

Посетители стенда Fujitsu (зал № 6, стенд № E75) могут познакомиться с ведущими партнерами компании в рамках экосистемы Connected Retail. Эта инициатива основана на концепции Fujitsu, согласно которой ритейлеры должны оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся требования и ожидания покупателей для успешного развития бизнеса. Эта идея была описана в документе «Анализ Fujitsu тенденций будущего: цифровая трансформация сферы розничной торговли», который заставит специалистов по стратегии по-новому посмотреть на вопросы организации работы компаний розничной торговли.

В документе утверждается, что развитие общества приводит к изменению многих основных предположений, на которых основывались принципы розничной торговли массового потребительского рынка. К 2030 году ритейлеры будут вынуждены удовлетворять потребности шести поколений покупателей, каждое из которых имеет свои ценности и постоянно меняющиеся модели поведения. Будущее будет принадлежать тем ритейлерам, которые понимают и реагируют на озабоченность покупателей в отношении доверия и социальной ответственности.

Ральф Шинке (Ralf Schienke), руководитель отдела продаж в сфере розничной торговли и гостиничного бизнеса компании Fujitsu в Центральной Европе, сказал: «В рамках EuroShop 2020 мы акцентируем внимание на том, что Fujitsu остается единственным полноценным поставщиком решений и сервисов для розничной торговли. Наряду с революционными инновациями, которые мы представляем, включая решение для оптимизации розничного сектора экономики на основе квантовых технологий, центра контроля работы магазинов и порталов поставщиков, мы также расскажем о преимуществах нашей концепции Connected Retail. Она позволит ритейлерам получить основу для выработки долгосрочных и эффективных стратегических решений проблем, с которыми они сталкиваются сегодня. Ритейлеры, которые не осознают необходимость преобразований, будут все больше оттесняться на второй план и не смогут вернуть себе утраченную долю рынка или доверие к себе».